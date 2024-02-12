Карлсон рассказал, что Путин хочет закончить конфликт на Украине

12 февраля 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин хочет завершить российско-украинский конфликт. Об этом рассказал американский журналист Такер Карлсон в ходе своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. «Президент Владимир Путин хочет закончить [конфликт] на Украине, промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали», — считает Карлсон. Его выступление транслировалось на официальном сайте саммита.

Президент России Владимир Путин хочет завершить российско-украинский конфликт. Об этом рассказал американский журналист Такер Карлсон в ходе своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. «Президент Владимир Путин хочет закончить [конфликт] на Украине, промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали», — считает Карлсон. Его выступление транслировалось на официальном сайте саммита.