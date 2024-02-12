Карлсон рассказал, что Путин хочет закончить конфликт на Украине

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Интервью Путина Такеру Карлсону., Карлсон Такер
Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин хочет завершить российско-украинский конфликт. Об этом рассказал американский журналист Такер Карлсон в ходе своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Президент Владимир Путин хочет закончить [конфликт] на Украине, промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали», — считает Карлсон. Его выступление транслировалось на официальном сайте саммита.

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Президент России Владимир Путин хочет завершить российско-украинский конфликт. Об этом рассказал американский журналист Такер Карлсон в ходе своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. «Президент Владимир Путин хочет закончить [конфликт] на Украине, промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали», — считает Карлсон. Его выступление транслировалось на официальном сайте саммита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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