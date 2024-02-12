Карлсон рассказал, что Путин хочет закончить конфликт на Украине

Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин хочет завершить российско-украинский конфликт. Об этом рассказал американский журналист Такер Карлсон в ходе своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Президент Владимир Путин хочет закончить [конфликт] на Украине, промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали», — считает Карлсон. Его выступление транслировалось на официальном сайте саммита.
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