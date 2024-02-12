12 февраля 2024

Крупнейший военный корабль Британии отправился на учения НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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ВМФ Великобритании. stock, нато, англия, корабль, ВМФ, авианосец, stock
Британский военный корабль возглавит оперативную группу на учениях НАТО Фото:

Крупнейший британский авианосец HMS Prince of Wales отправился на масштабные военные учения НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Королевского военно-морского флота Великобритании.

«Крупнейший военный корабль Великобритании сегодня отправился в Норвегию, чтобы возглавить международную оперативную группу в ходе одного из самых важных военных учений за последнее поколение», — говорится в сообщении. В ведомстве признали учения Steadfast Defender 2024 крупнейшими за последние 30 лет.

Корабль должен был отправится туда еще 11 февраля, однако старт был перенесен по неназванной причине. Авианосец заменит военный корабль HMS Queen Elizabeth, который не смог принять участие в учениях из-за технических проблем.

Замглавы министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender в этом году говорит об окончательном возврате альянса к методам времен холодной войны, передает RT. Он подчеркнул, что что подобные учения увеличивают риски военных происшествий.

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Крупнейший британский авианосец HMS Prince of Wales отправился на масштабные военные учения НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Королевского военно-морского флота Великобритании. «Крупнейший военный корабль Великобритании сегодня отправился в Норвегию, чтобы возглавить международную оперативную группу в ходе одного из самых важных военных учений за последнее поколение», — говорится в сообщении. В ведомстве признали учения Steadfast Defender 2024 крупнейшими за последние 30 лет. Корабль должен был отправится туда еще 11 февраля, однако старт был перенесен по неназванной причине. Авианосец заменит военный корабль HMS Queen Elizabeth, который не смог принять участие в учениях из-за технических проблем. Замглавы министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender в этом году говорит об окончательном возврате альянса к методам времен холодной войны, передает RT. Он подчеркнул, что что подобные учения увеличивают риски военных происшествий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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