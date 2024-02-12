МИД РФ: самолеты из России начнут летать в Африку

Россия ведет переговоры с Африкой по открытию новых направлений для полетов. Об этом заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.
«До недавнего времени российские авиакомпании вообще не осуществляли регулярные полеты в страны Африки к югу от Сахары <…> Сегодня Россия договаривается с Африкой открыть новые направления для полетов, — сообщил Ткаченко в интервью ТАСС. Он также отметил, что ранее возобновились рейсы на Сейшельские острова и Маврикий. Ведутся переговоры об открытии других направлений, сообщил Ткаченко.
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