МИД РФ: самолеты из России начнут летать в Африку

13 февраля 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Россия ведет переговоры с Африкой по открытию новых направлений для полетов. Об этом заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко. «До недавнего времени российские авиакомпании вообще не осуществляли регулярные полеты в страны Африки к югу от Сахары <…> Сегодня Россия договаривается с Африкой открыть новые направления для полетов, — сообщил Ткаченко в интервью ТАСС. Он также отметил, что ранее возобновились рейсы на Сейшельские острова и Маврикий. Ведутся переговоры об открытии других направлений, сообщил Ткаченко.

Россия ведет переговоры с Африкой по открытию новых направлений для полетов. Об этом заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко. «До недавнего времени российские авиакомпании вообще не осуществляли регулярные полеты в страны Африки к югу от Сахары <…> Сегодня Россия договаривается с Африкой открыть новые направления для полетов, — сообщил Ткаченко в интервью ТАСС. Он также отметил, что ранее возобновились рейсы на Сейшельские острова и Маврикий. Ведутся переговоры об открытии других направлений, сообщил Ткаченко.