Под Курганом за 80 млн рублей продают усадьбу с собственной телефонной вышкой. Фото

13 февраля 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Усадьба продается за 80 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Костоусово под Курганом продается усадьба, состоящая из двух участков и с собственной телефонной вышкой. Ее стоимость — 80 миллионов рублей, сообщается в объявлении. «Усадьба состоит из двух участков, первый — 50 соток, второй — 25 соток. На территории поставлена 30-метровая вышка для приема сигнала интернета и с заключенным договором на оказание услуг. По правой и левой стороне усадьба отделена пожарными переулками. Стоимость — 80 миллионов рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость». Первый участок оснащен видеонаблюдением и автоматическим освещением по всему периметру. На территории есть три скважины, две из которых предназначены для полива и одна для питья. На участке расположен двухэтажный дом площадью 250 квадратных метров, а подвал состоит из пяти комнат. Второй участок занимают дом для рабочих, баня, два гаража и сараи для животных. В доме есть собственный генератор, срабатывающий при отключении электричества. На территории участка находится собственная телефонная вышка Сайт Avito В развлекательном комплексе усадьбы расположен крытый бассейн Сайт Avito Площадь всей усадьбы — 75 соток Сайт Avito В доме есть свой собственный генератор, который срабатывает при отключении электричества Сайт Avito Вся мебель в доме закуплена у одного производителя Сайт Avito

В деревне Костоусово под Курганом продается усадьба, состоящая из двух участков и с собственной телефонной вышкой. Ее стоимость — 80 миллионов рублей, сообщается в объявлении. «Усадьба состоит из двух участков, первый — 50 соток, второй — 25 соток. На территории поставлена 30-метровая вышка для приема сигнала интернета и с заключенным договором на оказание услуг. По правой и левой стороне усадьба отделена пожарными переулками. Стоимость — 80 миллионов рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость». Первый участок оснащен видеонаблюдением и автоматическим освещением по всему периметру. На территории есть три скважины, две из которых предназначены для полива и одна для питья. На участке расположен двухэтажный дом площадью 250 квадратных метров, а подвал состоит из пяти комнат. Второй участок занимают дом для рабочих, баня, два гаража и сараи для животных. В доме есть собственный генератор, срабатывающий при отключении электричества.