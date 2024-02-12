12 февраля 2024

Под Курганом за 80 млн рублей продают усадьбу с собственной телефонной вышкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Усадьба продается за 80 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В деревне Костоусово под Курганом продается усадьба, состоящая из двух участков и с собственной телефонной вышкой. Ее стоимость — 80 миллионов рублей, сообщается в объявлении.

«Усадьба состоит из двух участков, первый — 50 соток, второй — 25 соток. На территории поставлена 30-метровая вышка для приема сигнала интернета и с заключенным договором на оказание услуг. По правой и левой стороне усадьба отделена пожарными переулками. Стоимость — 80 миллионов рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость».

Первый участок оснащен видеонаблюдением и автоматическим освещением по всему периметру. На территории есть три скважины, две из которых предназначены для полива и одна для питья. На участке расположен двухэтажный дом площадью 250 квадратных метров, а подвал состоит из пяти комнат. Второй участок занимают дом для рабочих, баня, два гаража и сараи для животных. В доме есть собственный генератор, срабатывающий при отключении электричества.

На территории участка находится собственная телефонная вышка
На территории участка находится собственная телефонная вышка
В развлекательном комплексе усадьбы расположен крытый бассейн
В развлекательном комплексе усадьбы расположен крытый бассейн
Площадь всей усадьбы — 75 соток
Площадь всей усадьбы — 75 соток
В доме есть свой собственный генератор, который срабатывает при отключении электричества
В доме есть свой собственный генератор, который срабатывает при отключении электричества
Вся мебель в доме закуплена у одного производителя
Вся мебель в доме закуплена у одного производителя

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В деревне Костоусово под Курганом продается усадьба, состоящая из двух участков и с собственной телефонной вышкой. Ее стоимость — 80 миллионов рублей, сообщается в объявлении. «Усадьба состоит из двух участков, первый — 50 соток, второй — 25 соток. На территории поставлена 30-метровая вышка для приема сигнала интернета и с заключенным договором на оказание услуг. По правой и левой стороне усадьба отделена пожарными переулками. Стоимость — 80 миллионов рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость». Первый участок оснащен видеонаблюдением и автоматическим освещением по всему периметру. На территории есть три скважины, две из которых предназначены для полива и одна для питья. На участке расположен двухэтажный дом площадью 250 квадратных метров, а подвал состоит из пяти комнат. Второй участок занимают дом для рабочих, баня, два гаража и сараи для животных. В доме есть собственный генератор, срабатывающий при отключении электричества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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