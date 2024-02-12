В деревне Костоусово под Курганом продается усадьба, состоящая из двух участков и с собственной телефонной вышкой. Ее стоимость — 80 миллионов рублей, сообщается в объявлении.
«Усадьба состоит из двух участков, первый — 50 соток, второй — 25 соток. На территории поставлена 30-метровая вышка для приема сигнала интернета и с заключенным договором на оказание услуг. По правой и левой стороне усадьба отделена пожарными переулками. Стоимость — 80 миллионов рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость».
Первый участок оснащен видеонаблюдением и автоматическим освещением по всему периметру. На территории есть три скважины, две из которых предназначены для полива и одна для питья. На участке расположен двухэтажный дом площадью 250 квадратных метров, а подвал состоит из пяти комнат. Второй участок занимают дом для рабочих, баня, два гаража и сараи для животных. В доме есть собственный генератор, срабатывающий при отключении электричества.
На территории участка находится собственная телефонная вышка
Сайт Avito
В развлекательном комплексе усадьбы расположен крытый бассейн
Сайт Avito
Площадь всей усадьбы — 75 соток
Сайт Avito
В доме есть свой собственный генератор, который срабатывает при отключении электричества
Сайт Avito
Вся мебель в доме закуплена у одного производителя
В деревне Костоусово под Курганом продается усадьба, состоящая из двух участков и с собственной телефонной вышкой. Ее стоимость — 80 миллионов рублей, сообщается в объявлении. «Усадьба состоит из двух участков, первый — 50 соток, второй — 25 соток. На территории поставлена 30-метровая вышка для приема сигнала интернета и с заключенным договором на оказание услуг. По правой и левой стороне усадьба отделена пожарными переулками. Стоимость — 80 миллионов рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость». Первый участок оснащен видеонаблюдением и автоматическим освещением по всему периметру. На территории есть три скважины, две из которых предназначены для полива и одна для питья. На участке расположен двухэтажный дом площадью 250 квадратных метров, а подвал состоит из пяти комнат. Второй участок занимают дом для рабочих, баня, два гаража и сараи для животных. В доме есть собственный генератор, срабатывающий при отключении электричества.