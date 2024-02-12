Пермский дилер предупредил о повышении цен на автомобили

Пермский дилер Иванов: в 2024 году автомобили подорожают на 250-600 тысяч рублей

13 февраля 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Ввозить автомобили по параллельному импорту станет невыгодно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Весной 2024 года представители автомобильного бизнеса в Перми прогнозируют повышение стоимости на иномарки, ввозимые при помощи параллельного импорта. Это связано с изменениями правил уплаты таможенной пошлины. Об этом URA.RU рассказал директор пермского дилерского центра «Автогалерея» Владимир Иванов. «С 1 апреля 2024 года цены на иностранные автомобили повысятся. Стоимость может увеличиться на 250-600 тысяч рублей и выше в зависимости от объема двигателя и года выпуска автомобиля. Это связано с единой системой управления рисками, которую планируют запустить на территории Евразийского экономического союза. В него входят Киргизия, Казахстан и республика Беларусь. Через них идет основной поток автомобилей по параллельному импорту, потому что так выгоднее, чем возить их напрямую в Россию. Но с весны правила таможенных сборов изменятся», — рассказал Владимир Иванов корреспонденту агентства. Он добавил, что большую проблему составит параллельный импорт китайских автомобилей через Киргизию, которые очень популярны у пермяков. Например, автомобиль Geely Monjaro стоит 25-27 тысяч долларов. В Киргизии их растаможивают за 3 тысячи долларов, а на территории России — за 12,5 тысячи долларов. С 1 апреля 2024 года за ввоз этого автомобиля из Киргизии в Россию придется доплатить разницу — 9 тысяч долларов. «Сейчас Geely Monjaro по параллельному импорту в Перми продают за 3,65 млн рублей. Если к этой сумме добавить 9 тысяч евро, получится 4,5 млн рублей. По прямому импорту в дилерских центрах с гарантией и дополнительными опциями автомобиль можно купить за 4,9 млн рублей. Покупателю будет проще взять его у официального дилера. А по параллельному импорту станет ввозить невыгодно», — рассказал автодилер. Такая же ситуация складывается при параллельном импорте из республики Беларусь и Казахстана. Там свои тарифы и правила ввоза, но все они сведутся к тому, что сэкономить на покупке иномарки не получится, отметил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Весной 2024 года представители автомобильного бизнеса в Перми прогнозируют повышение стоимости на иномарки, ввозимые при помощи параллельного импорта. Это связано с изменениями правил уплаты таможенной пошлины. Об этом URA.RU рассказал директор пермского дилерского центра «Автогалерея» Владимир Иванов. «С 1 апреля 2024 года цены на иностранные автомобили повысятся. Стоимость может увеличиться на 250-600 тысяч рублей и выше в зависимости от объема двигателя и года выпуска автомобиля. Это связано с единой системой управления рисками, которую планируют запустить на территории Евразийского экономического союза. В него входят Киргизия, Казахстан и республика Беларусь. Через них идет основной поток автомобилей по параллельному импорту, потому что так выгоднее, чем возить их напрямую в Россию. Но с весны правила таможенных сборов изменятся», — рассказал Владимир Иванов корреспонденту агентства. Он добавил, что большую проблему составит параллельный импорт китайских автомобилей через Киргизию, которые очень популярны у пермяков. Например, автомобиль Geely Monjaro стоит 25-27 тысяч долларов. В Киргизии их растаможивают за 3 тысячи долларов, а на территории России — за 12,5 тысячи долларов. С 1 апреля 2024 года за ввоз этого автомобиля из Киргизии в Россию придется доплатить разницу — 9 тысяч долларов. «Сейчас Geely Monjaro по параллельному импорту в Перми продают за 3,65 млн рублей. Если к этой сумме добавить 9 тысяч евро, получится 4,5 млн рублей. По прямому импорту в дилерских центрах с гарантией и дополнительными опциями автомобиль можно купить за 4,9 млн рублей. Покупателю будет проще взять его у официального дилера. А по параллельному импорту станет ввозить невыгодно», — рассказал автодилер. Такая же ситуация складывается при параллельном импорте из республики Беларусь и Казахстана. Там свои тарифы и правила ввоза, но все они сведутся к тому, что сэкономить на покупке иномарки не получится, отметил собеседник агентства.