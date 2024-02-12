12 февраля 2024

Пермский дилер предупредил о повышении цен на автомобили

Пермский дилер Иванов: в 2024 году автомобили подорожают на 250-600 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
Ввозить автомобили по параллельному импорту станет невыгодно Фото:

Весной 2024 года представители автомобильного бизнеса в Перми прогнозируют повышение стоимости на иномарки, ввозимые при помощи параллельного импорта. Это связано с изменениями правил уплаты таможенной пошлины. Об этом URA.RU рассказал директор пермского дилерского центра «Автогалерея» Владимир Иванов.

«С 1 апреля 2024 года цены на иностранные автомобили повысятся. Стоимость может увеличиться на 250-600 тысяч рублей и выше в зависимости от объема двигателя и года выпуска автомобиля. Это связано с единой системой управления рисками, которую планируют запустить на территории Евразийского экономического союза. В него входят Киргизия, Казахстан и республика Беларусь. Через них идет основной поток автомобилей по параллельному импорту, потому что так выгоднее, чем возить их напрямую в Россию. Но с весны правила таможенных сборов изменятся», — рассказал Владимир Иванов корреспонденту агентства.

Он добавил, что большую проблему составит параллельный импорт китайских автомобилей через Киргизию, которые очень популярны у пермяков. Например, автомобиль Geely Monjaro стоит 25-27 тысяч долларов. В Киргизии их растаможивают за 3 тысячи долларов, а на территории России — за 12,5 тысячи долларов. С 1 апреля 2024 года за ввоз этого автомобиля из Киргизии в Россию придется доплатить разницу — 9 тысяч долларов.

«Сейчас Geely Monjaro по параллельному импорту в Перми продают за 3,65 млн рублей. Если к этой сумме добавить 9 тысяч евро, получится 4,5 млн рублей. По прямому импорту в дилерских центрах с гарантией и дополнительными опциями автомобиль можно купить за 4,9 млн рублей. Покупателю будет проще взять его у официального дилера. А по параллельному импорту станет ввозить невыгодно», — рассказал автодилер. Такая же ситуация складывается при параллельном импорте из республики Беларусь и Казахстана. Там свои тарифы и правила ввоза, но все они сведутся к тому, что сэкономить на покупке иномарки не получится, отметил собеседник агентства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Весной 2024 года представители автомобильного бизнеса в Перми прогнозируют повышение стоимости на иномарки, ввозимые при помощи параллельного импорта. Это связано с изменениями правил уплаты таможенной пошлины. Об этом URA.RU рассказал директор пермского дилерского центра «Автогалерея» Владимир Иванов. «С 1 апреля 2024 года цены на иностранные автомобили повысятся. Стоимость может увеличиться на 250-600 тысяч рублей и выше в зависимости от объема двигателя и года выпуска автомобиля. Это связано с единой системой управления рисками, которую планируют запустить на территории Евразийского экономического союза. В него входят Киргизия, Казахстан и республика Беларусь. Через них идет основной поток автомобилей по параллельному импорту, потому что так выгоднее, чем возить их напрямую в Россию. Но с весны правила таможенных сборов изменятся», — рассказал Владимир Иванов корреспонденту агентства. Он добавил, что большую проблему составит параллельный импорт китайских автомобилей через Киргизию, которые очень популярны у пермяков. Например, автомобиль Geely Monjaro стоит 25-27 тысяч долларов. В Киргизии их растаможивают за 3 тысячи долларов, а на территории России — за 12,5 тысячи долларов. С 1 апреля 2024 года за ввоз этого автомобиля из Киргизии в Россию придется доплатить разницу — 9 тысяч долларов. «Сейчас Geely Monjaro по параллельному импорту в Перми продают за 3,65 млн рублей. Если к этой сумме добавить 9 тысяч евро, получится 4,5 млн рублей. По прямому импорту в дилерских центрах с гарантией и дополнительными опциями автомобиль можно купить за 4,9 млн рублей. Покупателю будет проще взять его у официального дилера. А по параллельному импорту станет ввозить невыгодно», — рассказал автодилер. Такая же ситуация складывается при параллельном импорте из республики Беларусь и Казахстана. Там свои тарифы и правила ввоза, но все они сведутся к тому, что сэкономить на покупке иномарки не получится, отметил собеседник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...