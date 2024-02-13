Том Круз официально объявил об отношениях с экс-моделью из России

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Том Круз старше Эльсины Хайровой на 25 лет Фото:

Американский 61-летний актер Том Круз официально начал встречаться с 36-летней Эльсиной Хайровой, дочерью экс-депутата Госдумы от «Единой России» Рината Хайрова. Об этом сообщает портал Daily Mail.

«Они встречаются теперь официально. В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель. Однако стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить свою конфиденциальность», — рассказал источник портала.

До этого пара посетила гала-ужин в поддержку благотворительной организации. Это произошло в пятизвездочном отеле Raffles. Старший сын короля Великобритании Карла III принц Уильям (Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор) был на этом мероприятии почетным гостем.

Однако экс-депутат Госдумы Хайров опровергает роман своей дочери с Томом Крузом. «Это чушь полная», — отмечал бывший парламентарий.

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Американский 61-летний актер Том Круз официально начал встречаться с 36-летней Эльсиной Хайровой, дочерью экс-депутата Госдумы от «Единой России» Рината Хайрова. Об этом сообщает портал Daily Mail. «Они встречаются теперь официально. В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель. Однако стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить свою конфиденциальность», — рассказал источник портала. До этого пара посетила гала-ужин в поддержку благотворительной организации. Это произошло в пятизвездочном отеле Raffles. Старший сын короля Великобритании Карла III принц Уильям (Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор) был на этом мероприятии почетным гостем. Однако экс-депутат Госдумы Хайров опровергает роман своей дочери с Томом Крузом. «Это чушь полная», — отмечал бывший парламентарий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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