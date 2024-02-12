В МЧС России дали подробности о курганском пожаре, где погибли пять человек

В Кетовском округе в деревне Галаево (Курганская область) пожар тушат 22 человека и девять единиц техники. Огнем охвачена веранда и крыша. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«В 02:53 (мест) 13.02.2024 по системе „112“ поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Кетовский муниципальный округ, д. Галаево, ул. Береговая. К месту вызова незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения: СПСЧ (специализированная пожарно-спасательная часть), МПО Шмаково (муниципальная пожарная охрана), СПТ (служба пожаротушения)», — указано в сообщении ведомства.
На момент прибытия первого пожарного подразделения продолжает гореть веранда и кровля жилого дома открытым огнем. Информация оперативная и подлежит уточнению. К тушению пожара было привлечено 22 человека, 9 единиц техники.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в деревне Галаево на пожаре погибла вся семья. В том числе трое детей.
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