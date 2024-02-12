12 февраля 2024

В МЧС России дали подробности о курганском пожаре, где погибли пять человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В пожаре погибла семья Фото:

В Кетовском округе в деревне Галаево (Курганская область) пожар тушат 22 человека и девять единиц техники. Огнем охвачена веранда и крыша. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В 02:53 (мест) 13.02.2024 по системе „112“ поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Кетовский муниципальный округ, д. Галаево, ул. Береговая. К месту вызова незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения: СПСЧ (специализированная пожарно-спасательная часть), МПО Шмаково (муниципальная пожарная охрана), СПТ (служба пожаротушения)», — указано в сообщении ведомства.

На момент прибытия первого пожарного подразделения продолжает гореть веранда и кровля жилого дома открытым огнем. Информация оперативная и подлежит уточнению. К тушению пожара было привлечено 22 человека, 9 единиц техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в деревне Галаево на пожаре погибла вся семья. В том числе трое детей.

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В Кетовском округе в деревне Галаево (Курганская область) пожар тушат 22 человека и девять единиц техники. Огнем охвачена веранда и крыша. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В 02:53 (мест) 13.02.2024 по системе „112“ поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Кетовский муниципальный округ, д. Галаево, ул. Береговая. К месту вызова незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения: СПСЧ (специализированная пожарно-спасательная часть), МПО Шмаково (муниципальная пожарная охрана), СПТ (служба пожаротушения)», — указано в сообщении ведомства. На момент прибытия первого пожарного подразделения продолжает гореть веранда и кровля жилого дома открытым огнем. Информация оперативная и подлежит уточнению. К тушению пожара было привлечено 22 человека, 9 единиц техники. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в деревне Галаево на пожаре погибла вся семья. В том числе трое детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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