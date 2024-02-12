Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) сообщила о предложении руки и сердца, которое сделал молодой человек во время ее выступления. Об этом девушка рассказала в соцсетях.
«Многие уже в курсе и ждут моих комментов… Вчера на концерте действительно произошло это», — делится певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Некоторые фанаты подумали, что певицу позвали замуж, но предложение получила гостья из зала. Во время перерыва между песнями Клавы Коки вышел молодой человек и предложил своей девушке Ангелине руку и сердце, на что та ответила — да.
Символ кольца в историях певицы заинтриговал фанатов
Фото: скриншот из соцсети Instagram, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) сообщила о предложении руки и сердца, которое сделал молодой человек во время ее выступления. Об этом девушка рассказала в соцсетях. «Многие уже в курсе и ждут моих комментов… Вчера на концерте действительно произошло это», — делится певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Некоторые фанаты подумали, что певицу позвали замуж, но предложение получила гостья из зала. Во время перерыва между песнями Клавы Коки вышел молодой человек и предложил своей девушке Ангелине руку и сердце, на что та ответила — да.