Клава Кока заинтриговала фанатов историей с обручальным кольцом. Фото, видео

13 февраля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Во время концерта Клавы Коки парень сделал предложение девушке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) сообщила о предложении руки и сердца, которое сделал молодой человек во время ее выступления. Об этом девушка рассказала в соцсетях. «Многие уже в курсе и ждут моих комментов… Вчера на концерте действительно произошло это», — делится певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Некоторые фанаты подумали, что певицу позвали замуж, но предложение получила гостья из зала. Во время перерыва между песнями Клавы Коки вышел молодой человек и предложил своей девушке Ангелине руку и сердце, на что та ответила — да. Символ кольца в историях певицы заинтриговал фанатов Фото: скриншот из соцсети Instagram, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) сообщила о предложении руки и сердца, которое сделал молодой человек во время ее выступления. Об этом девушка рассказала в соцсетях. «Многие уже в курсе и ждут моих комментов… Вчера на концерте действительно произошло это», — делится певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Некоторые фанаты подумали, что певицу позвали замуж, но предложение получила гостья из зала. Во время перерыва между песнями Клавы Коки вышел молодой человек и предложил своей девушке Ангелине руку и сердце, на что та ответила — да.