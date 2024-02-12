12 февраля 2024

Клава Кока заинтриговала фанатов историей с обручальным кольцом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
Во время концерта Клавы Коки парень сделал предложение девушке Фото:

Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) сообщила о предложении руки и сердца, которое сделал молодой человек во время ее выступления. Об этом девушка рассказала в соцсетях.

«Многие уже в курсе и ждут моих комментов… Вчера на концерте действительно произошло это», — делится певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Некоторые фанаты подумали, что певицу позвали замуж, но предложение получила гостья из зала. Во время перерыва между песнями Клавы Коки вышел молодой человек и предложил своей девушке Ангелине руку и сердце, на что та ответила — да.

Символ кольца в историях певицы заинтриговал фанатов
Символ кольца в историях певицы заинтриговал фанатов
Фото:

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Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) сообщила о предложении руки и сердца, которое сделал молодой человек во время ее выступления. Об этом девушка рассказала в соцсетях. «Многие уже в курсе и ждут моих комментов… Вчера на концерте действительно произошло это», — делится певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Некоторые фанаты подумали, что певицу позвали замуж, но предложение получила гостья из зала. Во время перерыва между песнями Клавы Коки вышел молодой человек и предложил своей девушке Ангелине руку и сердце, на что та ответила — да.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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