В ЯНАО за жестокое убийство бабушки будут судить юношу

13 февраля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Уголовное дело о жестоком убийстве близкого родственника передано в суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU В суд на рассмотрение передано уголовное дело, заведенное в отношении 19-летнего жителя села Халясавэй Пуровского района, который забил родную бабушку до смерти. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в СУ СК по ЯНАО. Тело женщины обнаружили родственники. «Следствие установило, что ночью 30 января 2023 года в селе Халясавэй Пуровского района 19-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил родную бабушку 1939 года рождения, нанеся ей не менее 40 ударов руками, ногами и предметами по различным частям тела. Тело женщины с множественными ранами в области головы и туловища утром обнаружили родственники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале управления. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) силовики задержали местного жителя, вернувшегося из мест лишения свободы. Ему предъявлено обвинение в убийстве собственного отца. В Приуральском районе ЯНАО суд приговорил мужчину, убившего жену ножом в живот, к реальному тюремному сроку.

В суд на рассмотрение передано уголовное дело, заведенное в отношении 19-летнего жителя села Халясавэй Пуровского района, который забил родную бабушку до смерти. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в СУ СК по ЯНАО. Тело женщины обнаружили родственники. «Следствие установило, что ночью 30 января 2023 года в селе Халясавэй Пуровского района 19-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил родную бабушку 1939 года рождения, нанеся ей не менее 40 ударов руками, ногами и предметами по различным частям тела. Тело женщины с множественными ранами в области головы и туловища утром обнаружили родственники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале управления. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) силовики задержали местного жителя, вернувшегося из мест лишения свободы. Ему предъявлено обвинение в убийстве собственного отца. В Приуральском районе ЯНАО суд приговорил мужчину, убившего жену ножом в живот, к реальному тюремному сроку.