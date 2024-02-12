На городских улицах затруднено движение транспорта
В Перми утро 13 февраля началось с пробок. Причиной тому стал сильный снегопад, который прошел ночью. Данные о заторах на дорогах показывает сервис «Яндекс.Карты».
«На 09:50 пробки в Перми составляют 8 баллов из 10. Часов ранее пробки были 10 баллов», — следует из данных сервиса.
Затруднено движение по Комсомольскому проспекту, улицам Попова и Чкалова. В ночь на 13 февраля в городе начался снегопад, который продолжился утром. По данным telegram-канала «Пермский транспорт», общественный транспорт в Перми может отставать от графика до 30 минут.
Ситуация на дорогах в Перми на 09:50 утра
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