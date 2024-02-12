12 февраля 2024

Пермь из-за снегопада сковали пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пробка, зима, проезжая часть, автомобильное движение, парковка, автомобильный поток
На городских улицах затруднено движение транспорта Фото:

В Перми утро 13 февраля началось с пробок. Причиной тому стал сильный снегопад, который прошел ночью. Данные о заторах на дорогах показывает сервис «Яндекс.Карты».

«На 09:50 пробки в Перми составляют 8 баллов из 10. Часов ранее пробки были 10 баллов», — следует из данных сервиса.

Затруднено движение по Комсомольскому проспекту, улицам Попова и Чкалова. В ночь на 13 февраля в городе начался снегопад, который продолжился утром. По данным telegram-канала «Пермский транспорт», общественный транспорт в Перми может отставать от графика до 30 минут.

Ситуация на дорогах в Перми на 09:50 утра
Ситуация на дорогах в Перми на 09:50 утра

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В Перми утро 13 февраля началось с пробок. Причиной тому стал сильный снегопад, который прошел ночью. Данные о заторах на дорогах показывает сервис «Яндекс.Карты». «На 09:50 пробки в Перми составляют 8 баллов из 10. Часов ранее пробки были 10 баллов», — следует из данных сервиса. Затруднено движение по Комсомольскому проспекту, улицам Попова и Чкалова. В ночь на 13 февраля в городе начался снегопад, который продолжился утром. По данным telegram-канала «Пермский транспорт», общественный транспорт в Перми может отставать от графика до 30 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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