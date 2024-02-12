12 февраля 2024

Курганское СУ СК озвучило причину пожара, в котором сгорела семья

Курганское СУ СК: причиной пожара в Галаево стала неисправность печи
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , следственный комитет, ск
В СК прокомментировали пожар в деревне Галаево Фото:
новость из сюжета
В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

Пожар в деревне Галаево Курганской области, в котором погибла семья из пяти человек, по предварительной причине произошел из-за неисправности печи. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК по Курганской области.

«Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования. В настоящее время следователями и криминалистами СК России по Курганской области проводится», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что представители СК осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и назначили пожарно-техническую судебную экспертизу и судебно-медицинские экспертизы.

Следственный органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Пожар произошел ночью 13 февраля. На место выехали областные и местные чиновники.

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Пожар в деревне Галаево Курганской области, в котором погибла семья из пяти человек, по предварительной причине произошел из-за неисправности печи. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК по Курганской области. «Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования. В настоящее время следователями и криминалистами СК России по Курганской области проводится», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что представители СК осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и назначили пожарно-техническую судебную экспертизу и судебно-медицинские экспертизы. Следственный органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Пожар произошел ночью 13 февраля. На место выехали областные и местные чиновники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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