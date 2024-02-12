Курганское СУ СК озвучило причину пожара, в котором сгорела семья

Пожар в деревне Галаево Курганской области, в котором погибла семья из пяти человек, по предварительной причине произошел из-за неисправности печи. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК по Курганской области.
«Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования. В настоящее время следователями и криминалистами СК России по Курганской области проводится», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что представители СК осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и назначили пожарно-техническую судебную экспертизу и судебно-медицинские экспертизы.
Следственный органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Пожар произошел ночью 13 февраля. На место выехали областные и местные чиновники.
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