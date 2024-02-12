Происшествия Пожары Курганское СУ СК озвучило причину пожара, в котором сгорела семья Курганское СУ СК: причиной пожара в Галаево стала неисправность печи 13 февраля 2024 в 10:09 Размер текста - 17 + В СК прокомментировали пожар в деревне Галаево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек Пожар в деревне Галаево Курганской области, в котором погибла семья из пяти человек, по предварительной причине произошел из-за неисправности печи. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК по Курганской области. «Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования. В настоящее время следователями и криминалистами СК России по Курганской области проводится», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что представители СК осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и назначили пожарно-техническую судебную экспертизу и судебно-медицинские экспертизы. Следственный органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Пожар произошел ночью 13 февраля. На место выехали областные и местные чиновники. Пожар в деревне Галаево Курганской области, в котором погибла семья из пяти человек, по предварительной причине произошел из-за неисправности печи. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК по Курганской области. «Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования. В настоящее время следователями и криминалистами СК России по Курганской области проводится», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что представители СК осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и назначили пожарно-техническую судебную экспертизу и судебно-медицинские экспертизы. Следственный органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Пожар произошел ночью 13 февраля. На место выехали областные и местные чиновники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям