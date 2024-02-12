Трассу М-5 в Челябинской области перекроют из-за буровзрывных работ

13 февраля 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

В Ашинском районе 15 февраля трассу М-5 перекроют с 09 до 14 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области 15 февраля перекроют участок автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск из-за проведения очередного этапа буровзрывных работ. Об этом 13 февраля сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Осуществляется временное перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области. В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 15 февраля 2024 года с 09 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области», — сообщили в ведомстве. Также в ведомстве отметили, что для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен. Схема объезда участка по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий. Ограничения продляться до 1 октября 2024 года. Водителям рекомендуется учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ашинском районе Челябинской области 15 февраля перекроют участок автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск из-за проведения очередного этапа буровзрывных работ. Об этом 13 февраля сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Осуществляется временное перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области. В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 15 февраля 2024 года с 09 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области», — сообщили в ведомстве. Также в ведомстве отметили, что для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен. Схема объезда участка по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий. Ограничения продляться до 1 октября 2024 года. Водителям рекомендуется учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.