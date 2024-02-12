12 февраля 2024

В Челябинске заменят автобусы, ходящие на юг области

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, пассажир, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, снегопад, городской транспорт, автотранспорт
С 26 февраля автобусы на юг области станут вместительнее Фото:

В Челябинской области заменят автобусы на маршрут на южном направлении из Челябинска через Красногорск в Южноуральск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора.

«До 26 февраля на маршруте 393 перевозки осуществляет прежний перевозчик. С 26 февраля по маршруту Челябинск — Красногорск — Южноуральск планируется работа другого перевозчика автобусами большого класса по маршруту 597 с сохранением действующего расписания», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На нерегулярное транспортное сообщение пожаловались жители поселка Красногорск. Они сообщили, что в морозы происходили случаи отмены рейсов, а маршрутные такси уезжали переполненными.

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В Челябинской области заменят автобусы на маршрут на южном направлении из Челябинска через Красногорск в Южноуральск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. «До 26 февраля на маршруте 393 перевозки осуществляет прежний перевозчик. С 26 февраля по маршруту Челябинск — Красногорск — Южноуральск планируется работа другого перевозчика автобусами большого класса по маршруту 597 с сохранением действующего расписания», — уточнили в пресс-службе ведомства. На нерегулярное транспортное сообщение пожаловались жители поселка Красногорск. Они сообщили, что в морозы происходили случаи отмены рейсов, а маршрутные такси уезжали переполненными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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