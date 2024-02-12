В Челябинске заменят автобусы, ходящие на юг области

В Челябинской области заменят автобусы на маршрут на южном направлении из Челябинска через Красногорск в Южноуральск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора.
«До 26 февраля на маршруте 393 перевозки осуществляет прежний перевозчик. С 26 февраля по маршруту Челябинск — Красногорск — Южноуральск планируется работа другого перевозчика автобусами большого класса по маршруту 597 с сохранением действующего расписания», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На нерегулярное транспортное сообщение пожаловались жители поселка Красногорск. Они сообщили, что в морозы происходили случаи отмены рейсов, а маршрутные такси уезжали переполненными.
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