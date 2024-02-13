Володин жестко прошелся по Киеву в ответ на предложение обменять останки Столыпина

То, что Украина решала обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на «украинских деятелей», похороненных в России, вызывает возмущение. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что украинцы скоро будет обменивать прах своих дедов.
«Для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат. Скоро они будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма», — написал Вячеслав Володин в своем
Спикер Госдумы напомнил, что Столыпина пытались убить 11 раз. В завещании последний написал, что хочет лежать в земле там, где его лишат жизни. Реформатора убили в Киеве, где он и был захоронен.
О предложении обменять останки Столыпина ранее высказывался директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко. За останки он хотел получить не только «видных деятелей», но и украинских военных.
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