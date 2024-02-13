Володин жестко прошелся по Киеву в ответ на предложение обменять останки Столыпина

Володин: в Киеве скоро будут обменивать прах своих дедов и прадедов

13 февраля 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Реформатор Петр Столыпин служил Николаю II Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине То, что Украина решала обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на «украинских деятелей», похороненных в России, вызывает возмущение. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что украинцы скоро будет обменивать прах своих дедов. «Для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат. Скоро они будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале . Спикер Госдумы напомнил, что Столыпина пытались убить 11 раз. В завещании последний написал, что хочет лежать в земле там, где его лишат жизни. Реформатора убили в Киеве, где он и был захоронен. О предложении обменять останки Столыпина ранее высказывался директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко. За останки он хотел получить не только «видных деятелей», но и украинских военных.

То, что Украина решала обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на «украинских деятелей», похороненных в России, вызывает возмущение. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что украинцы скоро будет обменивать прах своих дедов. «Для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат. Скоро они будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы напомнил, что Столыпина пытались убить 11 раз. В завещании последний написал, что хочет лежать в земле там, где его лишат жизни. Реформатора убили в Киеве, где он и был захоронен. О предложении обменять останки Столыпина ранее высказывался директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко. За останки он хотел получить не только «видных деятелей», но и украинских военных.