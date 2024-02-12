12 февраля 2024

Мэр Шадринска обратился к жителям из-за пожара, в котором погибла семья

Мэр Шадринска Мокан призвал жителей проверить оборудование
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, мокан антон
Антон Мокан обратился к жителям Шадринска с просьбой Фото:
новость из сюжета
В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

Глава города Шадринска Курганской области Антон Мокан обратился к жителям из-за пожара, который произошел в Галаево. Мэр призвал проверить оборудование в своих домах. Об этом Мокан сообщил в своем telegram-канале.

«Страшная трагедия в Кетовском районе, где огонь сегодня унес жизнь целой семьи, это урок для нас всех! Шадринцы, я призываю вас проверить исправность газового и электрооборудования, печного отопления», — указано в посте telegram-канала «Мокан».

Мэр Шадринска также сообщил, что власти города готовы помочь жителям с установкой пожарных извещателей. Отмечается, что чиновники могут безвозмездно установить датчики в частных домах пенсионеров, многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области деревне Галаево (Кетовский округ) на пожаре погибла вся семья. На месте работали 22 специалиста и 9 единиц техники.

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Глава города Шадринска Курганской области Антон Мокан обратился к жителям из-за пожара, который произошел в Галаево. Мэр призвал проверить оборудование в своих домах. Об этом Мокан сообщил в своем telegram-канале. «Страшная трагедия в Кетовском районе, где огонь сегодня унес жизнь целой семьи, это урок для нас всех! Шадринцы, я призываю вас проверить исправность газового и электрооборудования, печного отопления», — указано в посте telegram-канала «Мокан». Мэр Шадринска также сообщил, что власти города готовы помочь жителям с установкой пожарных извещателей. Отмечается, что чиновники могут безвозмездно установить датчики в частных домах пенсионеров, многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области деревне Галаево (Кетовский округ) на пожаре погибла вся семья. На месте работали 22 специалиста и 9 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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