Мэр Шадринска обратился к жителям из-за пожара, в котором погибла семья

Глава города Шадринска Курганской области Антон Мокан обратился к жителям из-за пожара, который произошел в Галаево. Мэр призвал проверить оборудование в своих домах. Об этом Мокан сообщил в своем telegram-канале.
«Страшная трагедия в Кетовском районе, где огонь сегодня унес жизнь целой семьи, это урок для нас всех! Шадринцы, я призываю вас проверить исправность газового и электрооборудования, печного отопления», — указано в посте telegram-канала «Мокан».
Мэр Шадринска также сообщил, что власти города готовы помочь жителям с установкой пожарных извещателей. Отмечается, что чиновники могут безвозмездно установить датчики в частных домах пенсионеров, многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области деревне Галаево (Кетовский округ) на пожаре погибла вся семья. На месте работали 22 специалиста и 9 единиц техники.
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