Происшествия Пожары Мэр Шадринска обратился к жителям из-за пожара, в котором погибла семья Мэр Шадринска Мокан призвал жителей проверить оборудование 13 февраля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 + Антон Мокан обратился к жителям Шадринска с просьбой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек Глава города Шадринска Курганской области Антон Мокан обратился к жителям из-за пожара, который произошел в Галаево. Мэр призвал проверить оборудование в своих домах. Об этом Мокан сообщил в своем telegram-канале. «Страшная трагедия в Кетовском районе, где огонь сегодня унес жизнь целой семьи, это урок для нас всех! Шадринцы, я призываю вас проверить исправность газового и электрооборудования, печного отопления», — указано в посте telegram-канала «Мокан». Мэр Шадринска также сообщил, что власти города готовы помочь жителям с установкой пожарных извещателей. Отмечается, что чиновники могут безвозмездно установить датчики в частных домах пенсионеров, многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области деревне Галаево (Кетовский округ) на пожаре погибла вся семья. На месте работали 22 специалиста и 9 единиц техники. Глава города Шадринска Курганской области Антон Мокан обратился к жителям из-за пожара, который произошел в Галаево. Мэр призвал проверить оборудование в своих домах. Об этом Мокан сообщил в своем telegram-канале. «Страшная трагедия в Кетовском районе, где огонь сегодня унес жизнь целой семьи, это урок для нас всех! Шадринцы, я призываю вас проверить исправность газового и электрооборудования, печного отопления», — указано в посте telegram-канала «Мокан». Мэр Шадринска также сообщил, что власти города готовы помочь жителям с установкой пожарных извещателей. Отмечается, что чиновники могут безвозмездно установить датчики в частных домах пенсионеров, многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области деревне Галаево (Кетовский округ) на пожаре погибла вся семья. На месте работали 22 специалиста и 9 единиц техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям