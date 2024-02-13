Журналистку из Чайковского, обвиняемую в вымогательстве, отправили под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, клетка, конвой
Наталья Балякина будет находиться в СИЗО до 9 апреля Фото:

Журналистку и общественницу в Чайковском (Пермский край) Наталью Балякину отправили под стражу. Меру пресечения избрал 13 февраля Чайковский городской суд, рассказали URA.RU в суде.

«Наталье Балякиной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 9 апреля», — сообщил агентству секретарь суда. Балякиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса РФ (Вымогательство).

Следствие считает, что журналистка вымогала деньги у одного из местных политиков. По данным Properm, речь может идти о председателе гордумы Чайковского Михаиле Шубине. В квартирах Балякиной в Перми и Чайковском ранее прошли обыски. Балякину задержали пятницу, 9 февраля на 48 часов, затем срок задержания продлили до 72 часов.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналистку и общественницу в Чайковском (Пермский край) Наталью Балякину отправили под стражу. Меру пресечения избрал 13 февраля Чайковский городской суд, рассказали URA.RU в суде. «Наталье Балякиной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 9 апреля», — сообщил агентству секретарь суда. Балякиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса РФ (Вымогательство). Следствие считает, что журналистка вымогала деньги у одного из местных политиков. По данным Properm, речь может идти о председателе гордумы Чайковского Михаиле Шубине. В квартирах Балякиной в Перми и Чайковском ранее прошли обыски. Балякину задержали пятницу, 9 февраля на 48 часов, затем срок задержания продлили до 72 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...