Журналистку из Чайковского, обвиняемую в вымогательстве, отправили под стражу

Наталья Балякина будет находиться в СИЗО до 9 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журналистку и общественницу в Чайковском (Пермский край) Наталью Балякину отправили под стражу. Меру пресечения избрал 13 февраля Чайковский городской суд, рассказали URA.RU в суде.

«Наталье Балякиной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 9 апреля», — сообщил агентству секретарь суда. Балякиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса РФ (Вымогательство).

Следствие считает, что журналистка вымогала деньги у одного из местных политиков. По данным Properm, речь может идти о председателе гордумы Чайковского Михаиле Шубине. В квартирах Балякиной в Перми и Чайковском ранее прошли обыски. Балякину задержали пятницу, 9 февраля на 48 часов, затем срок задержания продлили до 72 часов.