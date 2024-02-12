Прокуратура ХМАО добилась выплат ребенку участника СВО

Прокуратура Нижневартовского района ХМАО добилась выплаты пособия ребенку, отец которого участвует в специальной военной операции. В ведомстве сообщили, что матери малыша отказали в социальной помощи.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что жительница Нижневартовска обратилась с заявлением в отдел социального обеспечения на получение денежной выплаты на ребенка участника специальной военной операции, но в предоставлении государственной социальной помощи ей было незаконно отказано. После принятия мер прокурорского реагирования назначена соответствующая социальная выплата», — указано в публикации на официальном сайте Прокуратуры ХМАО.
Прокуратура вынесла представление руководителю соцзащиты Нижневартовска. После рассмотрения требования прокурора ребенку участника СВО выплатили пособие.
Ранее URA.RU писало, что благодаря содействию Уполномоченного по правам человека в ХМАО Натальи Стребковой участник СВО получил денежные выплаты. Прокуратура провела проверку в войсковой части, нашла и потребовала устранить нарушения.
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