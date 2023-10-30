Омбудсмен ХМАО добилась выплаты подъемных контрактнику на СВО в Кемерово

31 октября 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Контрактник получил выплату после обращения к омбудсмену ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова обратилась в военную прокуратуру Юргинского гарнизона (Кемеровская область), чтобы защитить интересы военнослужащего, заключившего контракт с Министерством обороны. Как рассказали URA.RU в аппарате омбудсмена, боец пожаловался на то, что не получил денежные выплаты за участие в СВО. «По ходатайству Уполномоченного Военной прокуратурой Юргинского гарнизона проведены надзорные мероприятия деятельности командования войсковой части, в которой проходит военную службу заявитель. Командиру бригады войсковой части внесено представление в связи с нераспорядительностью, повлекшей неназначение военнослужащему подъемного пособия. В период прокурорской проверки выплаты за нахождение военнослужащего в зоне проведения специальной военной операции перечислены на его банковский счет», — сообщили в ведомстве. Представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено. «Права военнослужащего на получение полагающихся выплат в связи с участием в специальной военной операции реализованы», — добавили в аппарате уполномоченного. Ранее URA.RU писало о многодетной семье из ХМАО, которую югорский омбудсмен Наталья Стребкова спасла от выселения. Женщине с двумя несовершеннолетними детьми и мужем в тяжелом состоянии отказала в продлении договора соцнайма мэрия Лангепаса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова обратилась в военную прокуратуру Юргинского гарнизона (Кемеровская область), чтобы защитить интересы военнослужащего, заключившего контракт с Министерством обороны. Как рассказали URA.RU в аппарате омбудсмена, боец пожаловался на то, что не получил денежные выплаты за участие в СВО. «По ходатайству Уполномоченного Военной прокуратурой Юргинского гарнизона проведены надзорные мероприятия деятельности командования войсковой части, в которой проходит военную службу заявитель. Командиру бригады войсковой части внесено представление в связи с нераспорядительностью, повлекшей неназначение военнослужащему подъемного пособия. В период прокурорской проверки выплаты за нахождение военнослужащего в зоне проведения специальной военной операции перечислены на его банковский счет», — сообщили в ведомстве. Представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено. «Права военнослужащего на получение полагающихся выплат в связи с участием в специальной военной операции реализованы», — добавили в аппарате уполномоченного. Ранее URA.RU писало о многодетной семье из ХМАО, которую югорский омбудсмен Наталья Стребкова спасла от выселения. Женщине с двумя несовершеннолетними детьми и мужем в тяжелом состоянии отказала в продлении договора соцнайма мэрия Лангепаса.