30 октября 2023

Омбудсмен ХМАО добилась выплаты подъемных контрактнику на СВО в Кемерово

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрактник получил выплату после обращения к омбудсмену ХМАО Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова обратилась в военную прокуратуру Юргинского гарнизона (Кемеровская область), чтобы защитить интересы военнослужащего, заключившего контракт с Министерством обороны. Как рассказали URA.RU в аппарате омбудсмена, боец пожаловался на то, что не получил денежные выплаты за участие в СВО.

«По ходатайству Уполномоченного Военной прокуратурой Юргинского гарнизона проведены надзорные мероприятия деятельности командования войсковой части, в которой проходит военную службу заявитель. Командиру бригады войсковой части внесено представление в связи с нераспорядительностью, повлекшей неназначение военнослужащему подъемного пособия. В период прокурорской проверки выплаты за нахождение военнослужащего в зоне проведения специальной военной операции перечислены на его банковский счет», — сообщили в ведомстве.

Представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено. «Права военнослужащего на получение полагающихся выплат в связи с участием в специальной военной операции реализованы», — добавили в аппарате уполномоченного.

Ранее URA.RU писало о многодетной семье из ХМАО, которую югорский омбудсмен Наталья Стребкова спасла от выселения. Женщине с двумя несовершеннолетними детьми и мужем в тяжелом состоянии отказала в продлении договора соцнайма мэрия Лангепаса.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова обратилась в военную прокуратуру Юргинского гарнизона (Кемеровская область), чтобы защитить интересы военнослужащего, заключившего контракт с Министерством обороны. Как рассказали URA.RU в аппарате омбудсмена, боец пожаловался на то, что не получил денежные выплаты за участие в СВО. «По ходатайству Уполномоченного Военной прокуратурой Юргинского гарнизона проведены надзорные мероприятия деятельности командования войсковой части, в которой проходит военную службу заявитель. Командиру бригады войсковой части внесено представление в связи с нераспорядительностью, повлекшей неназначение военнослужащему подъемного пособия. В период прокурорской проверки выплаты за нахождение военнослужащего в зоне проведения специальной военной операции перечислены на его банковский счет», — сообщили в ведомстве. Представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено. «Права военнослужащего на получение полагающихся выплат в связи с участием в специальной военной операции реализованы», — добавили в аппарате уполномоченного. Ранее URA.RU писало о многодетной семье из ХМАО, которую югорский омбудсмен Наталья Стребкова спасла от выселения. Женщине с двумя несовершеннолетними детьми и мужем в тяжелом состоянии отказала в продлении договора соцнайма мэрия Лангепаса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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