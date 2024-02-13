Марочко: в бригаду «Азова»* прибыло женское пополнение

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Вооруженные силы Украины. stock, каска, шеврон, всу,  stock
Андрей Марочко рассказал, что в нацбатальон прибыло женское пополнение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Сватовско-Кременском направлении отряды нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) пополнились женщинами. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В зону ответственности двенадцатой бригады спецназначения „Азов“ прибыло очередное пополнение, в состав которого вошли женщины. Известно, что все они подписали контракт с минобороны Украины», — заявил Андрей Марочко, передает РИА Новости. Отмечается, что они получили воинские специальности во время обучения на одном из центральных украинских полигонов. По словам Марочко, средний возраст женщин — 35 лет.

Нацбатальон ведет военные действия в нарушении международного права. Боевиков, которые оказались в плену ВС РФ, постоянно судят за их зверства. Например, в 2024 году Верховный суд ДНР назначил пожизненное лишение свободы старшему пулеметчику батальона.

Он расстрелял автомобиль, в котором передвигалась семья. Также известны случаи, когда боевики врывались в квартиры и расстреливали жильцов.

*Нацбальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация

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На Сватовско-Кременском направлении отряды нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) пополнились женщинами. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В зону ответственности двенадцатой бригады спецназначения „Азов“ прибыло очередное пополнение, в состав которого вошли женщины. Известно, что все они подписали контракт с минобороны Украины», — заявил Андрей Марочко, передает РИА Новости. Отмечается, что они получили воинские специальности во время обучения на одном из центральных украинских полигонов. По словам Марочко, средний возраст женщин — 35 лет. Нацбатальон ведет военные действия в нарушении международного права. Боевиков, которые оказались в плену ВС РФ, постоянно судят за их зверства. Например, в 2024 году Верховный суд ДНР назначил пожизненное лишение свободы старшему пулеметчику батальона. Он расстрелял автомобиль, в котором передвигалась семья. Также известны случаи, когда боевики врывались в квартиры и расстреливали жильцов. *Нацбальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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