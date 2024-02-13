Марочко: в бригаду «Азова»* прибыло женское пополнение

На Сватовско-Кременском направлении отряды нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) пополнились женщинами. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В зону ответственности двенадцатой бригады спецназначения „Азов“ прибыло очередное пополнение, в состав которого вошли женщины. Известно, что все они подписали контракт с минобороны Украины», — заявил Андрей Марочко, передает РИА Новости. Отмечается, что они получили воинские специальности во время обучения на одном из центральных украинских полигонов. По словам Марочко, средний возраст женщин — 35 лет.
Нацбатальон ведет военные действия в нарушении международного права. Боевиков, которые оказались в плену ВС РФ, постоянно судят за их зверства. Например, в 2024 году Верховный суд ДНР назначил пожизненное лишение свободы старшему пулеметчику батальона.
Он расстрелял автомобиль, в котором передвигалась семья. Также известны случаи, когда боевики врывались в квартиры и расстреливали жильцов.
*Нацбальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация
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