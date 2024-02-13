Марочко: в бригаду «Азова»* прибыло женское пополнение

13 февраля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Андрей Марочко рассказал, что в нацбатальон прибыло женское пополнение Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Сватовско-Кременском направлении отряды нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) пополнились женщинами. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В зону ответственности двенадцатой бригады спецназначения „Азов“ прибыло очередное пополнение, в состав которого вошли женщины. Известно, что все они подписали контракт с минобороны Украины», — заявил Андрей Марочко, передает РИА Новости. Отмечается, что они получили воинские специальности во время обучения на одном из центральных украинских полигонов. По словам Марочко, средний возраст женщин — 35 лет. Нацбатальон ведет военные действия в нарушении международного права. Боевиков, которые оказались в плену ВС РФ, постоянно судят за их зверства. Например, в 2024 году Верховный суд ДНР назначил пожизненное лишение свободы старшему пулеметчику батальона. Он расстрелял автомобиль, в котором передвигалась семья. Также известны случаи, когда боевики врывались в квартиры и расстреливали жильцов. *Нацбальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация

На Сватовско-Кременском направлении отряды нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) пополнились женщинами. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В зону ответственности двенадцатой бригады спецназначения „Азов“ прибыло очередное пополнение, в состав которого вошли женщины. Известно, что все они подписали контракт с минобороны Украины», — заявил Андрей Марочко, передает РИА Новости. Отмечается, что они получили воинские специальности во время обучения на одном из центральных украинских полигонов. По словам Марочко, средний возраст женщин — 35 лет. Нацбатальон ведет военные действия в нарушении международного права. Боевиков, которые оказались в плену ВС РФ, постоянно судят за их зверства. Например, в 2024 году Верховный суд ДНР назначил пожизненное лишение свободы старшему пулеметчику батальона. Он расстрелял автомобиль, в котором передвигалась семья. Также известны случаи, когда боевики врывались в квартиры и расстреливали жильцов. *Нацбальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация