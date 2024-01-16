Пулеметчику «Азова»* дали пожизненное за расстрел машины с детьми

Верховный суд ДНР назначил пожизненное лишение свободы старшему пулеметчику нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) Сергею Михайленко за расстрел автомобиля с детьми в Мариуполе. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре РФ.
«Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении генпрокуратуры РФ, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что Михайленко обстрелял из автомата автомобиль, в котором передвигалась семья. В результате погибли двое мужчин, женщина и 3-летний мальчик, двоим детям и их бабушке удалось спастись.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы трех украинских морпехов. Двое из них являлись офицерами. В Мариуполе по приказу командования они врывались в квартиры и расстреливали людей.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
Верховный суд ДНР назначил пожизненное лишение свободы старшему пулеметчику нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) Сергею Михайленко за расстрел автомобиля с детьми в Мариуполе. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре РФ. «Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении генпрокуратуры РФ, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что Михайленко обстрелял из автомата автомобиль, в котором передвигалась семья. В результате погибли двое мужчин, женщина и 3-летний мальчик, двоим детям и их бабушке удалось спастись. Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы трех украинских морпехов. Двое из них являлись офицерами. В Мариуполе по приказу командования они врывались в квартиры и расстреливали людей. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России