Мэрия Салехарда назвала приоритеты новых городских пространств

В Салехарде (ЯНАО) главным приоритетом при строительстве новых общественных пространств является безопасность: покрытие площадок сделано из резиновой крошки и установлено видеонаблюдение. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе мэрии города.
«За пять лет реализации проекта „Формирование комфортной городской среды“ в окружном центре появилось 24 общественных пространств. Безопасность на площадке — приоритет. Покрытие выполнено из резиновой крошки, которая обеспечивает безопасность детей при игре и движении на площадке. Установлены камеры видеонаблюдения», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, на объектах создаются комфортные условия для отдыха: устанавливаются лавочки и подсветка, имеются USB-порты для зарядки гаджетов и парковки. Особое внимание также уделяется озеленению территорий: высаживаются хвойные и лиственные деревья. В марте состоится голосование за проекты, которые начнут реализовывать в 2025 году.
Ранее URA.RU сообщало, что определился подрядчик для строительства модульного мини-спортивного комплекса для экстрим-парка в Салехарде. Конкурс на заключение контракт на 384 млн рублей выиграла компания «Диалог Металлстрой» из Подмосковья.
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