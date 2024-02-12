12 февраля 2024

В ХМАО из-за мороза отменили уроки у школьников второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки. Нижневартовск, зима, школьник, заморозки, метель, снегопад, мороз
В ХМАО из-за морозов отменены занятия в школах Фото:

В ХМАО из-за морозов отменены занятия для учащихся второй смены. Информация размещена на портале Госуслуг.

«Занятия второй смены с 1 по 8 классы отменяются в населенных пунктах Белоярского, Березовского и Сургутского районов ХМАО, а также в городах Когалым, Радужный и Покачи. Уроки начальной школы отменены в Нефтеюганске и Пыть-Яхе», — говорится в сообщении об актировке.

Температура в населенных пунктах, где объявлен актированный день, составляет от -27,3 до 32,6 градусов. Ветер слабый, до 1 метра в секунду. В остальных населенных пунктах региона температура не превышает пороговых значений для объявления актировки.

Ранее для учеников ХМАО, занимающихся в первую смену, из-за морозов отменили занятия с 1-го по 11-й классы. Температура воздуха на территории региона — от -29,4 до -37 градусов.

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В ХМАО из-за морозов отменены занятия для учащихся второй смены. Информация размещена на портале Госуслуг. «Занятия второй смены с 1 по 8 классы отменяются в населенных пунктах Белоярского, Березовского и Сургутского районов ХМАО, а также в городах Когалым, Радужный и Покачи. Уроки начальной школы отменены в Нефтеюганске и Пыть-Яхе», — говорится в сообщении об актировке. Температура в населенных пунктах, где объявлен актированный день, составляет от -27,3 до 32,6 градусов. Ветер слабый, до 1 метра в секунду. В остальных населенных пунктах региона температура не превышает пороговых значений для объявления актировки. Ранее для учеников ХМАО, занимающихся в первую смену, из-за морозов отменили занятия с 1-го по 11-й классы. Температура воздуха на территории региона — от -29,4 до -37 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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