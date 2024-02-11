В ХМАО отменили занятия для учеников второй смены

12 февраля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Занятия отменили с 1 по 4 классы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В западной части ХМАО отменили занятия в школах из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия второй смены с 1-го по 4-й классы отменяются. На момент объявления температура была от -25 до -32 градусов, ветер 2 м/с», — указано в информационном сообщении. В связи с низкой температурой занятия второй смены с 1-го по 4-й классы отменены в следующих городах и поселениях: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Няксимволь, Хулимсунт, Варьеган, Новоаганск, Радужный, Югорск, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей. В деревне Кимкьясуй и поселении Сосьва занятия отмененены с 1-го по 8-й классы. Ранее для учеников ХМАО, занимающихся в первую смену, из-за морозов отменили занятия с 1-го по 8-й классы.

В западной части ХМАО отменили занятия в школах из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия второй смены с 1-го по 4-й классы отменяются. На момент объявления температура была от -25 до -32 градусов, ветер 2 м/с», — указано в информационном сообщении. В связи с низкой температурой занятия второй смены с 1-го по 4-й классы отменены в следующих городах и поселениях: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Няксимволь, Хулимсунт, Варьеган, Новоаганск, Радужный, Югорск, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей. В деревне Кимкьясуй и поселении Сосьва занятия отмененены с 1-го по 8-й классы. Ранее для учеников ХМАО, занимающихся в первую смену, из-за морозов отменили занятия с 1-го по 8-й классы.