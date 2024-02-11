11 февраля 2024
10 февраля 2024

В ХМАО отменили занятия для учеников второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятия отменили с 1 по 4 классы Фото:

В западной части ХМАО отменили занятия в школах из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия второй смены с 1-го по 4-й классы отменяются. На момент объявления температура была от -25 до -32 градусов, ветер 2 м/с», — указано в информационном сообщении.

В связи с низкой температурой занятия второй смены с 1-го по 4-й классы отменены в следующих городах и поселениях: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Няксимволь, Хулимсунт, Варьеган, Новоаганск, Радужный, Югорск, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей. В деревне Кимкьясуй и поселении Сосьва занятия отмененены с 1-го по 8-й классы. Ранее для учеников ХМАО, занимающихся в первую смену, из-за морозов отменили занятия с 1-го по 8-й классы.

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В западной части ХМАО отменили занятия в школах из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия второй смены с 1-го по 4-й классы отменяются. На момент объявления температура была от -25 до -32 градусов, ветер 2 м/с», — указано в информационном сообщении. В связи с низкой температурой занятия второй смены с 1-го по 4-й классы отменены в следующих городах и поселениях: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Няксимволь, Хулимсунт, Варьеган, Новоаганск, Радужный, Югорск, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей. В деревне Кимкьясуй и поселении Сосьва занятия отмененены с 1-го по 8-й классы. Ранее для учеников ХМАО, занимающихся в первую смену, из-за морозов отменили занятия с 1-го по 8-й классы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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