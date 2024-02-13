Пермский агент по недвижимости рассказал, что произойдет с ценами на жилье и льготной ипотекой

Агент по недвижимости Леонов: цены на новостройки Перми могут вырасти на 20%

13 февраля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Льготные ипотеки стали одной из причин роста цен на жилье Фото: Сергей Русанов © URA.RU К концу 2024 года стоимость квартир на первичном рынке Перми может увеличиться на 20%. Одной из причин роста цен станет высокая инфляция, рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. «С января по декабрь 2024 года мы можем получить увеличение цен на первичном рынке на 20%. Это связано с высокой инфляцией. Кроме этого после выборов президента России курс рубля может ослабнуть. К тому же некоторые крупные банки обязали застройщиков платить комиссию, если их клиенты оформляют льготную ипотеку. Сумму комиссий девелоперы уже прибавляют к стоимости жилья. Все эти факторы повлияют на рост рынка», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства. Он отметил, что цены не будут снижаться, если льготные ипотечные программы отменят или продлят. Так, изменения условий ипотеки по программе «Господдержка — 2020» в 2023 году способствовали тому, что она перестала влиять на рынок. «На нее нет ажиотажа среди покупателей. Существует большая вероятность закрытия этой программы, но цены от этого сильно не изменятся», — добавил Александр Леонов. Собеседник агентства отметил, что такие программы как сельская, семейная и IT ипотека наоборот способствуют росту цен. При этом есть высокая вероятность их продления. «Льготные программы по ипотеке давно перестали быть льготными. В 2022 году ежемесячные платежи по ним превысили платежи по обычным жилищным кредитам, которые были годом ранее. Для людей льготные программы — хорошая возможность приобрести жилье, но каждый год они способствуют повышению цен», — рассказал агент по недвижимости. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми с января по февраль 2024 года цены на квартиры в новостройках выросли на 3-4%. Одной из причин повышения стали изменения в выдаче льготных ипотек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К концу 2024 года стоимость квартир на первичном рынке Перми может увеличиться на 20%. Одной из причин роста цен станет высокая инфляция, рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. «С января по декабрь 2024 года мы можем получить увеличение цен на первичном рынке на 20%. Это связано с высокой инфляцией. Кроме этого после выборов президента России курс рубля может ослабнуть. К тому же некоторые крупные банки обязали застройщиков платить комиссию, если их клиенты оформляют льготную ипотеку. Сумму комиссий девелоперы уже прибавляют к стоимости жилья. Все эти факторы повлияют на рост рынка», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства. Он отметил, что цены не будут снижаться, если льготные ипотечные программы отменят или продлят. Так, изменения условий ипотеки по программе «Господдержка — 2020» в 2023 году способствовали тому, что она перестала влиять на рынок. «На нее нет ажиотажа среди покупателей. Существует большая вероятность закрытия этой программы, но цены от этого сильно не изменятся», — добавил Александр Леонов. Собеседник агентства отметил, что такие программы как сельская, семейная и IT ипотека наоборот способствуют росту цен. При этом есть высокая вероятность их продления. «Льготные программы по ипотеке давно перестали быть льготными. В 2022 году ежемесячные платежи по ним превысили платежи по обычным жилищным кредитам, которые были годом ранее. Для людей льготные программы — хорошая возможность приобрести жилье, но каждый год они способствуют повышению цен», — рассказал агент по недвижимости. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми с января по февраль 2024 года цены на квартиры в новостройках выросли на 3-4%. Одной из причин повышения стали изменения в выдаче льготных ипотек.