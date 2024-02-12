12 февраля 2024

Жители ЯНАО за сутки решили проблему с доставкой груза в зону СВО

Активист из ЯНАО Заборовский собрал средства для доставки грузов в зону СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО собрали дополнительные средства, необходимые для доставки грузов в зону СВО Фото:

Жители ЯНАО меньше чем за сутки собрали дополнительные средства, необходимые для оплаты услуг водителя, который согласился доставить груз в зону спецоперации. Об этом URA.RU сообщил общественник Игорь Заборовский.

«Объявленный сбор подходит к завершению, ямальцы откликнулись и меньше чем за сутки почти собрали необходимые средства. Дело в том, что весь собранный груз не входит в фуру, которое выделило региональное ГУ МЧС, потребовалось арендовать дополнительный транспорт с водителем», — рассказал Игорь Заборовский корреспонденту агентства.

Объем собранного дополнительного груза уместится в фургон, и гнать вторую фуру полупустой в зону СВО было бы нерентабельно, так как волонтеры заправляют транспорт за свой счет, а на это уходит около 500 тысяч рублей. На предстоящую отправку ГУ МЧС по ЯНАО выделило две тонны горючего, существенно облегчив задачу активистам.

Заборовский объявил сбор в 130 тысяч рублей на оплату фургона и услуг водителя 12 февраля. Ямальцы откликнулись на предложение активиста и в настоящее время собрали большую часть суммы.

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Жители ЯНАО меньше чем за сутки собрали дополнительные средства, необходимые для оплаты услуг водителя, который согласился доставить груз в зону спецоперации. Об этом URA.RU сообщил общественник Игорь Заборовский. «Объявленный сбор подходит к завершению, ямальцы откликнулись и меньше чем за сутки почти собрали необходимые средства. Дело в том, что весь собранный груз не входит в фуру, которое выделило региональное ГУ МЧС, потребовалось арендовать дополнительный транспорт с водителем», — рассказал Игорь Заборовский корреспонденту агентства. Объем собранного дополнительного груза уместится в фургон, и гнать вторую фуру полупустой в зону СВО было бы нерентабельно, так как волонтеры заправляют транспорт за свой счет, а на это уходит около 500 тысяч рублей. На предстоящую отправку ГУ МЧС по ЯНАО выделило две тонны горючего, существенно облегчив задачу активистам. Заборовский объявил сбор в 130 тысяч рублей на оплату фургона и услуг водителя 12 февраля. Ямальцы откликнулись на предложение активиста и в настоящее время собрали большую часть суммы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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