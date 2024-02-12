В Тюмени ищут жертв серийного вымогателя. Фото

13 февраля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Мужчина получил от своих жертв около полумиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени задержали мужчину, который подозревается как минимум в двух эпизодах вымогательства, однако силовики подозревают, что жертв могло быть больше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «В полицию поступили заявления от двух граждан, проживающих в Тюмени и Нижнетавдинском районе: у них под угрозой насилия похитили деньги, на общую сумму около 500 тысяч рублей. По подозрению в совершении вымогательства задержан безработный мужчина 1994 года рождения. Имеются основания полагать, что злоумышленник причастен и к другим аналогичным преступлениям в Тюмени и Тюменской области», — сообщили в полиции. Свою первую жертву подозреваемый встретил в общей компании. Пообщавшись, злоумышленник начал требовать с него деньги. Второй пострадавший подвозил обвиняемого и также стал жертвой вымогательства. Задержанному грозит до семи лет тюрьмы, сейчас он арестован. При этом в полиции ищут и других возможных пострадавших, связаться с силовиками можно по телефонам 8 (3452) 49-59-09 и 8 (3452) 30-02-02. Фото: УМВД по Тюменской области

В Тюмени задержали мужчину, который подозревается как минимум в двух эпизодах вымогательства, однако силовики подозревают, что жертв могло быть больше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «В полицию поступили заявления от двух граждан, проживающих в Тюмени и Нижнетавдинском районе: у них под угрозой насилия похитили деньги, на общую сумму около 500 тысяч рублей. По подозрению в совершении вымогательства задержан безработный мужчина 1994 года рождения. Имеются основания полагать, что злоумышленник причастен и к другим аналогичным преступлениям в Тюмени и Тюменской области», — сообщили в полиции. Свою первую жертву подозреваемый встретил в общей компании. Пообщавшись, злоумышленник начал требовать с него деньги. Второй пострадавший подвозил обвиняемого и также стал жертвой вымогательства. Задержанному грозит до семи лет тюрьмы, сейчас он арестован. При этом в полиции ищут и других возможных пострадавших, связаться с силовиками можно по телефонам 8 (3452) 49-59-09 и 8 (3452) 30-02-02.