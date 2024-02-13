Азербайджан назвал обстрел армянского села «операцией возмездия»

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
Азербайджан ответил на провокацию Армении, сообщили пограничники Фото:

Азербайджан уничтожил боевой пост в Неркин-Анд Гафанском районе в рамках «операции возмездия». Ранее Армения обстреляла азербайджанских военных около этого места. Об этом сообщает погранслужба Азербайджана.

«13 февраля подразделениями Госпогранслужбы была проведена „операция возмездия“ в ответ на провокацию, совершенную вчера ВС Армении. Есть сообщения о серьезных жертвах среди личного состава поста», — сообщает ведомство на своем сайте. Боевой пост Армении был полностью уничтожен.

Пограничники отметили, что после обстрела Армении они будут отвечать более серьезно и решительно. Они также обвинили военно-политическое руководство Еревана в провокации.

До этого Минобороны Армении сообщило о двух погибших при обстрелах. Также была информация о раненых.

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Азербайджан уничтожил боевой пост в Неркин-Анд Гафанском районе в рамках «операции возмездия». Ранее Армения обстреляла азербайджанских военных около этого места. Об этом сообщает погранслужба Азербайджана. «13 февраля подразделениями Госпогранслужбы была проведена „операция возмездия“ в ответ на провокацию, совершенную вчера ВС Армении. Есть сообщения о серьезных жертвах среди личного состава поста», — сообщает ведомство на своем сайте. Боевой пост Армении был полностью уничтожен. Пограничники отметили, что после обстрела Армении они будут отвечать более серьезно и решительно. Они также обвинили военно-политическое руководство Еревана в провокации. До этого Минобороны Армении сообщило о двух погибших при обстрелах. Также была информация о раненых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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