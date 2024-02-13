Азербайджан назвал обстрел армянского села «операцией возмездия»

Азербайджан уничтожил боевой пост в Неркин-Анд Гафанском районе в рамках «операции возмездия». Ранее Армения обстреляла азербайджанских военных около этого места. Об этом сообщает погранслужба Азербайджана.
«13 февраля подразделениями Госпогранслужбы была проведена „операция возмездия“ в ответ на провокацию, совершенную вчера ВС Армении. Есть сообщения о серьезных жертвах среди личного состава поста», — сообщает ведомство
Пограничники отметили, что после обстрела Армении они будут отвечать более серьезно и решительно. Они также обвинили военно-политическое руководство Еревана в провокации.
До этого Минобороны Армении сообщило о двух погибших при обстрелах. Также была информация о раненых.
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