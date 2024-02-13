В мире Азербайджан назвал обстрел армянского села «операцией возмездия» 13 февраля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 + Азербайджан ответил на провокацию Армении, сообщили пограничники Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Азербайджан уничтожил боевой пост в Неркин-Анд Гафанском районе в рамках «операции возмездия». Ранее Армения обстреляла азербайджанских военных около этого места. Об этом сообщает погранслужба Азербайджана. «13 февраля подразделениями Госпогранслужбы была проведена „операция возмездия“ в ответ на провокацию, совершенную вчера ВС Армении. Есть сообщения о серьезных жертвах среди личного состава поста», — сообщает ведомство на своем сайте . Боевой пост Армении был полностью уничтожен. Пограничники отметили, что после обстрела Армении они будут отвечать более серьезно и решительно. Они также обвинили военно-политическое руководство Еревана в провокации. До этого Минобороны Армении сообщило о двух погибших при обстрелах. Также была информация о раненых. Азербайджан уничтожил боевой пост в Неркин-Анд Гафанском районе в рамках «операции возмездия». Ранее Армения обстреляла азербайджанских военных около этого места. Об этом сообщает погранслужба Азербайджана. «13 февраля подразделениями Госпогранслужбы была проведена „операция возмездия“ в ответ на провокацию, совершенную вчера ВС Армении. Есть сообщения о серьезных жертвах среди личного состава поста», — сообщает ведомство на своем сайте. Боевой пост Армении был полностью уничтожен. Пограничники отметили, что после обстрела Армении они будут отвечать более серьезно и решительно. Они также обвинили военно-политическое руководство Еревана в провокации. До этого Минобороны Армении сообщило о двух погибших при обстрелах. Также была информация о раненых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям