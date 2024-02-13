Российские ученые создали спецкостюм для детей с ДЦП

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Если спецкостюм выйдет в широкий оборот, это облегчит жизнь детям с ДЦП (фото из архива) Фото:

Одежда для детей, страдающих ДЦП (детский церебральный паралич), официально запатентована в России. Спецкостюм разработали сотрудники Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) и Новосибирского технологического института (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина. Он учитывает имеющиеся у детей с этим заболеванием проблемы.

«Костюм учитывает все особенности ребенка с ДЦП и способствует физическому и психологическому комфорту», — рассказала РИА Новости один из разработчиков — заместитель директора Института искусств, профессор кафедры дизайна и художественного образования, доктор технических наук Ольга Харлова. Особенность самого изделия в том, что оно предназначено именно для повседневной носки.

  • Костюм имеет накладки из специального материала в области локтей и коленей, чтобы смягчить давление и трение.
  • Все окантовки сделаны мягкими, поскольку кожа у детей, страдающих ДЦП, очень нежная.
  • Костюм выполнен в оранжевом и зеленом цветах с учетов рекомендаций психологов: эти оттенки позитивно влияют на настроение ребенка с ДЦП.
  • В одежде предусмотрены удобные карманы, большие пуговицы и тесьма-молния с крупными звеньями и бегунком — чтобы дополнительно развивать мелкую моторику рук детей.

ДЦП относится к группе непрогрессирующих заболеваний: для него характерно нарушение волевых движений или позы. Причина церебрального паралича — повреждение головного мозга, к которому могут привести разные факторы, в том числе наследственная предрасположенность, черепно-мозговая травма у младенца, инфекции у матери или ребенка, родовые травмы и другое.

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Одежда для детей, страдающих ДЦП (детский церебральный паралич), официально запатентована в России. Спецкостюм разработали сотрудники Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) и Новосибирского технологического института (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина. Он учитывает имеющиеся у детей с этим заболеванием проблемы. «Костюм учитывает все особенности ребенка с ДЦП и способствует физическому и психологическому комфорту», — рассказала РИА Новости один из разработчиков — заместитель директора Института искусств, профессор кафедры дизайна и художественного образования, доктор технических наук Ольга Харлова. Особенность самого изделия в том, что оно предназначено именно для повседневной носки. ДЦП относится к группе непрогрессирующих заболеваний: для него характерно нарушение волевых движений или позы. Причина церебрального паралича — повреждение головного мозга, к которому могут привести разные факторы, в том числе наследственная предрасположенность, черепно-мозговая травма у младенца, инфекции у матери или ребенка, родовые травмы и другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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