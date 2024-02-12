Названы вакансии в Челябинске с зарплатой в 300 тысяч рублей

В Челябинске больше всего могут зарабатывать менеджеры по продажам

13 февраля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Больше 150 тысяч рублей в Челябинке зарабатывают менеджеры по продажам и замдиректора по имущественным вопросам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске в феврале 2024 года самой высокооплачиваемой является вакансия менеджера по продажам. Сотруднику с успешным опытом в данной сфере готовы платить 300 тысяч рублей, рассказали аналитики SuperJob. «В Челябинске в феврале больше всего готовы платить менеджеру по продажам. Ищут сотрудника с успешным опытом продаж. Компания предлагает зарплату 300 тысяч рублей. На втором месте — вакансия заместителя директора по имущественным вопросам с зарплатой от 149 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы на руководящих должностях от пяти лет. Работодатель обещает ДМС», — сообщается в исследовании. Также в топ-3 по уровню зарплат входит финансовый советник с заработком от 122 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь профильное высшее образование и релевантный опыт работы от трех лет. Компания предлагает обучение, премии и ДМС. В рейтинг также вошли вакансии менеджера по продажам с зарплатой 120 тысяч рублей и корпоративного юриста с зарплатой от 100 тысяч рублей. В целом в топе наиболее высокооплачиваемых предложений февраля — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT-сфере. В целом по России, в Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Перми в топе зарплатных предложений февраля — врачи. В Санкт-Петербурге наиболее высокооплачиваемой является вакансия главного конструктора, в Перми — главного технолога, в Ростове-на-Дону — заведующего художественно-постановочной частью театра, в Казани — руководителя компании, в Самаре — руководителя торгового сектора, в Красноярске — старшего помощника капитана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в феврале 2024 года самой высокооплачиваемой является вакансия менеджера по продажам. Сотруднику с успешным опытом в данной сфере готовы платить 300 тысяч рублей, рассказали аналитики SuperJob. «В Челябинске в феврале больше всего готовы платить менеджеру по продажам. Ищут сотрудника с успешным опытом продаж. Компания предлагает зарплату 300 тысяч рублей. На втором месте — вакансия заместителя директора по имущественным вопросам с зарплатой от 149 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы на руководящих должностях от пяти лет. Работодатель обещает ДМС», — сообщается в исследовании. Также в топ-3 по уровню зарплат входит финансовый советник с заработком от 122 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь профильное высшее образование и релевантный опыт работы от трех лет. Компания предлагает обучение, премии и ДМС. В рейтинг также вошли вакансии менеджера по продажам с зарплатой 120 тысяч рублей и корпоративного юриста с зарплатой от 100 тысяч рублей. В целом в топе наиболее высокооплачиваемых предложений февраля — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT-сфере. В целом по России, в Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Перми в топе зарплатных предложений февраля — врачи. В Санкт-Петербурге наиболее высокооплачиваемой является вакансия главного конструктора, в Перми — главного технолога, в Ростове-на-Дону — заведующего художественно-постановочной частью театра, в Казани — руководителя компании, в Самаре — руководителя торгового сектора, в Красноярске — старшего помощника капитана.