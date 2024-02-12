Краснодарские архитекторы не могут выбить долг из тюменской компании. Скрин

«Тюменьизыскания» задолжали заказчику из Краснодара больше 14 млн рублей

13 февраля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Первый иск красноярских архитекторов тюменским геофизикам был отклонен судом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Красноярская архитектурная фирма «НефтеХимПроект», которая занимается проектированием и поставками для крупных российских компаний ТЭК, второй раз пытается выбить из тюменских геофизиков «Тюменьизыскания» долг в 14 млн рублей. Новый иск зарегистрирован в арбитражном суде Тюменской области, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело А70-2730/2024, истец — ООО «Научно-производственное объединение «НефтеХимПроект». Ответчик — ООО «Тюменьизыскания», зарегистрированная в Тюменской области. Иск зарегистрирован, но пока не принят в производство», — сообщает система электронного правосудия. По данным системы, в декабре 2023 года «НефтеХимПероект» уже выходил с иском против тюменской компании. В тот раз иск был возвращен заявителю. СБИС сообщает, что в первом иске речь шла о долге в 12,9 млн рублей, однако в новом иске уже фигурирует сумма в 14 млн рублей. Также СБИС сообщает, что сутью иска является неисполнение обязательств по договорам купли-продажи. По данным СБИС, у «Тюменбизысканий» помимо долга красноярской компании, есть и другие финансовые проблемы. В частности, геофизики задолжали 2,3 млн рублей в региональный бюджет, из-за этого счета компании заморожены. Ранее URA.RU рассказало, что долги появляются сейчас у многих тюменских компаний. В частности, местный поставщик спецтехники задолжал госкомпании «Росгеология». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Красноярская архитектурная фирма «НефтеХимПроект», которая занимается проектированием и поставками для крупных российских компаний ТЭК, второй раз пытается выбить из тюменских геофизиков «Тюменьизыскания» долг в 14 млн рублей. Новый иск зарегистрирован в арбитражном суде Тюменской области, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело А70-2730/2024, истец — ООО «Научно-производственное объединение «НефтеХимПроект». Ответчик — ООО «Тюменьизыскания», зарегистрированная в Тюменской области. Иск зарегистрирован, но пока не принят в производство», — сообщает система электронного правосудия. По данным системы, в декабре 2023 года «НефтеХимПероект» уже выходил с иском против тюменской компании. В тот раз иск был возвращен заявителю. СБИС сообщает, что в первом иске речь шла о долге в 12,9 млн рублей, однако в новом иске уже фигурирует сумма в 14 млн рублей. Также СБИС сообщает, что сутью иска является неисполнение обязательств по договорам купли-продажи. По данным СБИС, у «Тюменбизысканий» помимо долга красноярской компании, есть и другие финансовые проблемы. В частности, геофизики задолжали 2,3 млн рублей в региональный бюджет, из-за этого счета компании заморожены. Ранее URA.RU рассказало, что долги появляются сейчас у многих тюменских компаний. В частности, местный поставщик спецтехники задолжал госкомпании «Росгеология».