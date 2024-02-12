Тюменский поставщик спецтехники задолжал миллионы госкомпании. Скрин

«Росгеология» судится с тюменской «Атлантавто» из-за долга в 4 млн рублей

13 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Тюменская «Атлантавто» занимается поставками спецмашин и тяжелой техники с 2000 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU Тюменский поставщик тяжелой техники, у которого в активе более 1000 отработанных контрактов по всей России, задолжал госкомпании «Росгеология» больше четырех миллионов рублей. Долг стал причиной обращения «Росгеологии» в арбитражный суд, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело А70-2731/2024, истец — АО „Росгеология“. Ответчик — ООО ПКФ „Атлантавто“, зарегистрированное в Тюмени. Суть иска — экономические споры по гражданским правоотношениям. Иск зарегистрирован, но еще не принят в производство», — говорится в карточке дела на портале электронного правосудия. Система СБИС сообщает, что причиной спора стало ненадлежащее исполнение тюменской фирмой обязательств по контракту. Сумма иска оценена в 4,01 млн рублей. Также по данным СБИС, «Атлантавто» практически не имеет финансовых рисков и имеет солидный портфель отработанных контрактов. Среди партнеров компании отмечаются несколько филиалов «Россетей», департаменты и службы Тюменской области и других регионов, а так же один из ключевых подрядчиков тюменских властей — АО «ТОДЭП». Ранее URA.RU рассказало о большом количестве претензий, которые у партнеров возникли к тюменской теплоэнергетической компании. ООО «Тавда-Уют» получила уже множество исков от различных компаний, работающих в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский поставщик тяжелой техники, у которого в активе более 1000 отработанных контрактов по всей России, задолжал госкомпании «Росгеология» больше четырех миллионов рублей. Долг стал причиной обращения «Росгеологии» в арбитражный суд, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело А70-2731/2024, истец — АО „Росгеология“. Ответчик — ООО ПКФ „Атлантавто“, зарегистрированное в Тюмени. Суть иска — экономические споры по гражданским правоотношениям. Иск зарегистрирован, но еще не принят в производство», — говорится в карточке дела на портале электронного правосудия. Система СБИС сообщает, что причиной спора стало ненадлежащее исполнение тюменской фирмой обязательств по контракту. Сумма иска оценена в 4,01 млн рублей. Также по данным СБИС, «Атлантавто» практически не имеет финансовых рисков и имеет солидный портфель отработанных контрактов. Среди партнеров компании отмечаются несколько филиалов «Россетей», департаменты и службы Тюменской области и других регионов, а так же один из ключевых подрядчиков тюменских властей — АО «ТОДЭП». Ранее URA.RU рассказало о большом количестве претензий, которые у партнеров возникли к тюменской теплоэнергетической компании. ООО «Тавда-Уют» получила уже множество исков от различных компаний, работающих в регионе.