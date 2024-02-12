Власти курганского округа оплатят похороны погибшей в пожаре семьи

13 февраля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

В пожаре погибли двое родителей и три их ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек Власти Кетовского округа (Курганская область) возьмут расходы на организацию и проведение похорон погибшей семьи из пяти человек на себя. Об этом сообщил глава муниципального образования Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Это большая трагедия, выражаю соболезнования родным и близким погибших. По поручению губернатора мы возьмем на себя организацию похорон, все расходы. При необходимости специалисты готовы оказать психологическую помощь родным погибших», — заявил Язовских. Он также отметил, что обстоятельства гибели семьи из пяти человек, включая троих детей, профильными органами устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 13 февраля в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Старшей девочке должно было исполниться 15 лет. Следственные органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи.

Власти Кетовского округа (Курганская область) возьмут расходы на организацию и проведение похорон погибшей семьи из пяти человек на себя. Об этом сообщил глава муниципального образования Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Это большая трагедия, выражаю соболезнования родным и близким погибших. По поручению губернатора мы возьмем на себя организацию похорон, все расходы. При необходимости специалисты готовы оказать психологическую помощь родным погибших», — заявил Язовских. Он также отметил, что обстоятельства гибели семьи из пяти человек, включая троих детей, профильными органами устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 13 февраля в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Старшей девочке должно было исполниться 15 лет. Следственные органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи.