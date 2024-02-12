12 февраля 2024

Власти курганского округа оплатят похороны погибшей в пожаре семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Вани Котова. Касли, игрушки, гроб
В пожаре погибли двое родителей и три их ребенка Фото:
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В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

Власти Кетовского округа (Курганская область) возьмут расходы на организацию и проведение похорон погибшей семьи из пяти человек на себя. Об этом сообщил глава муниципального образования Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

«Это большая трагедия, выражаю соболезнования родным и близким погибших. По поручению губернатора мы возьмем на себя организацию похорон, все расходы. При необходимости специалисты готовы оказать психологическую помощь родным погибших», — заявил Язовских. Он также отметил, что обстоятельства гибели семьи из пяти человек, включая троих детей, профильными органами устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в ночь на 13 февраля в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Старшей девочке должно было исполниться 15 лет. Следственные органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи.

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Власти Кетовского округа (Курганская область) возьмут расходы на организацию и проведение похорон погибшей семьи из пяти человек на себя. Об этом сообщил глава муниципального образования Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Это большая трагедия, выражаю соболезнования родным и близким погибших. По поручению губернатора мы возьмем на себя организацию похорон, все расходы. При необходимости специалисты готовы оказать психологическую помощь родным погибших», — заявил Язовских. Он также отметил, что обстоятельства гибели семьи из пяти человек, включая троих детей, профильными органами устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 13 февраля в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Старшей девочке должно было исполниться 15 лет. Следственные органы СУ СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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