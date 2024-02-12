12 февраля 2024

Главная библиотека Перми раздарит книги всем желающим

В пермской библиотеке имени Горького пройдет День книгодарения
© Служба новостей «URA.RU»
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Просветительский марафон «Знание. Первые». Екатеринбург, библиотека, книги, литература, культура, знание
Сотрудники Горьковки подготовили массу интересных книг (архивное фото) Фото:

В Пермской краевой библиотеке имени Горького любой посетитель сможет забрать с собой книгу навсегда. День книгодарения устроят 14 февраля, рассказали в Горьковке.

«Сотрудники библиотеки отобрали для вас увлекательные произведения современной и классической литературы, чтобы удовлетворить даже самых искушенных читателей. Каждый участник акции получит одно, а может и больше одного, издание совершенно бесплатно, просто посетив библиотеку», — сообщается на странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Акция приурочена к Международному Дню дарения книги. Она пройдет 14 февраля с 10:00 до 20:00 в холле первого этажа библиотеки.

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В Пермской краевой библиотеке имени Горького любой посетитель сможет забрать с собой книгу навсегда. День книгодарения устроят 14 февраля, рассказали в Горьковке. «Сотрудники библиотеки отобрали для вас увлекательные произведения современной и классической литературы, чтобы удовлетворить даже самых искушенных читателей. Каждый участник акции получит одно, а может и больше одного, издание совершенно бесплатно, просто посетив библиотеку», — сообщается на странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте». Акция приурочена к Международному Дню дарения книги. Она пройдет 14 февраля с 10:00 до 20:00 в холле первого этажа библиотеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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