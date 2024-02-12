Главная библиотека Перми раздарит книги всем желающим

Сотрудники Горьковки подготовили массу интересных книг (архивное фото)
В Пермской краевой библиотеке имени Горького любой посетитель сможет забрать с собой книгу навсегда. День книгодарения устроят 14 февраля, рассказали в Горьковке.
«Сотрудники библиотеки отобрали для вас увлекательные произведения современной и классической литературы, чтобы удовлетворить даже самых искушенных читателей. Каждый участник акции получит одно, а может и больше одного, издание совершенно бесплатно, просто посетив библиотеку», — сообщается на странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте».
Акция приурочена к Международному Дню дарения книги. Она пройдет 14 февраля с 10:00 до 20:00 в холле первого этажа библиотеки.
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