Где в Екатеринбурге покажут романтические фильмы на 14 февраля

Кинотеатры Екатеринбурга подготовили фильмы к 14 февраля

13 февраля 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

В кино пар ждут в вечернее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тех, кто не успел забронировать столики в ресторанах Екатеринбурга на День святого Валентина, готовы выручить кинотеатры. Провести свидание за просмотром романтических фильмов предлагает сразу несколько площадок. URA.RU подготовило подборку мест, где можно отметить праздник вместе и оценить новинки мира кино или вспомнить легендарные картины. «Каро 10» в «Радуга парк» (Репина, 94) Премьерная российская картина «Тайное влечение» — это история юной актрисы Веты. Она хочет оставить свой след в искусстве и участвует в создании спектакля, где проживает свою травму, связанную с уходом отца из семьи. Все это приводит ее к сотрудничеству с польским режиссером, которое со временем перерастает в непростые отношения. Еще одной новинкой, которую можно оценит 14 февраля, стала франшиза «Лед 3». К роли спортсмена Саши Горина вернется Александр Петров, а Мария Аронова вновь сыграет тренера Ирину Шаталину. Фильм затронет жизнь выросшей фигуристки Нади, которая мечтает о «Кубке Льда», но отец возражает против ее спортивной карьеры. Однажды на тайной тренировке Надя знакомится с молодым хоккеистом из Москвы и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару. Мягкий кинотеатр в ТРЦ Veer Mall (Космонавтов, 108д) Легендарную картину «Титаник» Джеймса Кэмерона с участием Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет покажут в мягком кинотеатре на Уралмаше. Любовная история пассажира нижней палубы Джека, который выиграл билет в карты, и богатой наследницы Розы покорила сердца миллионов зрителей. Впервые оценить или вспомнить знаменитый сюжет в самый романтичный день года на большом экране можно на вечернем сеансе. «Пассаж Синема» (Вайнера, 9) Мелодрама 2016 года «До встречи с тобой» расскажет о Лу Кларк, которая устраивается сиделкой к парализованному богатому молодому человеку Уиллу Трейнору. Он потерял вкус к жизни, но девушка всячески пытается показать герою, что окружающий мир полон интересных вещей. К чему это приведет, зрители увидят в конце фильма. «Рецепт любви» затрагивает историю Эжени и Доден. Они одаренные повара, которые создают изысканные блюда. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии. Идеальная романтическая мелодрама на этот вечер — «Три метра над уровнем неба». Она рассказывает о двух молодых людях, которые принадлежат к разным мирам. Баби — богатая девушка, которая отображает доброту и невинность, Аче — склонный к риску и опасности парень. Их встреча была случайной, но именно она покажет героям, что такое первая большая любовь. «Гринвич Синема» (8 Марта, 46) Главные герои «Дневника памяти» Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось: Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла: ей нужно найти его и решить наконец судьбу их любви. «Вечное сияние чистого разума» — нетипичный романтический фильм. Он рассказывает, как застенчивый и меланхоличный Джоэл живет серой и унылой жизнью, но однажды вместо привычного маршрута молодой человек садится на электричку и едет к морю. Там на берегу он встречает Клементину — девушку с ярко-синими волосами. Совсем скоро главный герой поймет, что когда-то уже был знаком с ней, более того — они были парой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тех, кто не успел забронировать столики в ресторанах Екатеринбурга на День святого Валентина, готовы выручить кинотеатры. Провести свидание за просмотром романтических фильмов предлагает сразу несколько площадок. URA.RU подготовило подборку мест, где можно отметить праздник вместе и оценить новинки мира кино или вспомнить легендарные картины. Премьерная российская картина «Тайное влечение» — это история юной актрисы Веты. Она хочет оставить свой след в искусстве и участвует в создании спектакля, где проживает свою травму, связанную с уходом отца из семьи. Все это приводит ее к сотрудничеству с польским режиссером, которое со временем перерастает в непростые отношения. Еще одной новинкой, которую можно оценит 14 февраля, стала франшиза «Лед 3». К роли спортсмена Саши Горина вернется Александр Петров, а Мария Аронова вновь сыграет тренера Ирину Шаталину. Фильм затронет жизнь выросшей фигуристки Нади, которая мечтает о «Кубке Льда», но отец возражает против ее спортивной карьеры. Однажды на тайной тренировке Надя знакомится с молодым хоккеистом из Москвы и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару. Легендарную картину «Титаник» Джеймса Кэмерона с участием Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет покажут в мягком кинотеатре на Уралмаше. Любовная история пассажира нижней палубы Джека, который выиграл билет в карты, и богатой наследницы Розы покорила сердца миллионов зрителей. Впервые оценить или вспомнить знаменитый сюжет в самый романтичный день года на большом экране можно на вечернем сеансе. Мелодрама 2016 года «До встречи с тобой» расскажет о Лу Кларк, которая устраивается сиделкой к парализованному богатому молодому человеку Уиллу Трейнору. Он потерял вкус к жизни, но девушка всячески пытается показать герою, что окружающий мир полон интересных вещей. К чему это приведет, зрители увидят в конце фильма. «Рецепт любви» затрагивает историю Эжени и Доден. Они одаренные повара, которые создают изысканные блюда. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии. Идеальная романтическая мелодрама на этот вечер — «Три метра над уровнем неба». Она рассказывает о двух молодых людях, которые принадлежат к разным мирам. Баби — богатая девушка, которая отображает доброту и невинность, Аче — склонный к риску и опасности парень. Их встреча была случайной, но именно она покажет героям, что такое первая большая любовь. Главные герои «Дневника памяти» Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось: Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла: ей нужно найти его и решить наконец судьбу их любви. «Вечное сияние чистого разума» — нетипичный романтический фильм. Он рассказывает, как застенчивый и меланхоличный Джоэл живет серой и унылой жизнью, но однажды вместо привычного маршрута молодой человек садится на электричку и едет к морю. Там на берегу он встречает Клементину — девушку с ярко-синими волосами. Совсем скоро главный герой поймет, что когда-то уже был знаком с ней, более того — они были парой.