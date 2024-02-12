12 февраля 2024

Турчак оценил пункт отбора на военную службу в ХМАО

Андрей Турчак посетил пункт отбора на военную службу в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум ветеранов СВО "Вместе победим 2024". Москва, турчак андрей
Андрей Турчак назвал пункт отбора на военную службу в Ханты-Мансийске одним из лучших в стране Фото:

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак оценил пункт отбора на военную службу в Ханты-Мансийске. Об этом он рассказал в своем telegram-канале «Андрей Турчак Z».

«Пункт отбора на военную службу в Ханты-Мансийске — лучший на Урале, и если не самый, то точно один из передовых в стране. Он — единственный, где учтены все нормативные требования Минобороны и предложения самих контрактников», — написал Андрей Турчак.

Политик поблагодарил губернатора ХМАО Наталью Комарову за организацию работы на таком высоком уровне. Андрей Турчак похвалил регион за меры социальной и финансовой поддержки участников СВО и их семей, субсидии на покупку или строительство жилья, компенсацию по ипотеке, бесплатное питание в образовательных учреждениях. Также Турчак отметил, что повстречал на пункте отбора добровольцев из-за рубежа и других регионов России.

«Сюда целенаправленно приезжают из других регионов. И немало — до 40% новых контрактников именно приезжие. Встретили ребят из Уфы и Екатеринбурга. Сербов из местной диаспоры, из Белграда, и боснийской Бани Луки», — написал Андрей Турчак.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО начали набирать контрактников на СВО из Сербии. Два иностранца подписали соглашение с Минобороны в Ханты-Мансийске.

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Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак оценил пункт отбора на военную службу в Ханты-Мансийске. Об этом он рассказал в своем telegram-канале «Андрей Турчак Z». «Пункт отбора на военную службу в Ханты-Мансийске — лучший на Урале, и если не самый, то точно один из передовых в стране. Он — единственный, где учтены все нормативные требования Минобороны и предложения самих контрактников», — написал Андрей Турчак. Политик поблагодарил губернатора ХМАО Наталью Комарову за организацию работы на таком высоком уровне. Андрей Турчак похвалил регион за меры социальной и финансовой поддержки участников СВО и их семей, субсидии на покупку или строительство жилья, компенсацию по ипотеке, бесплатное питание в образовательных учреждениях. Также Турчак отметил, что повстречал на пункте отбора добровольцев из-за рубежа и других регионов России. «Сюда целенаправленно приезжают из других регионов. И немало — до 40% новых контрактников именно приезжие. Встретили ребят из Уфы и Екатеринбурга. Сербов из местной диаспоры, из Белграда, и боснийской Бани Луки», — написал Андрей Турчак. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО начали набирать контрактников на СВО из Сербии. Два иностранца подписали соглашение с Минобороны в Ханты-Мансийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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