Путин обозначил новые цели для российского здравоохранения

Главная задача здравоохранения — это выстроить всю систему вокруг одного пациента. Это позволит улучшить качество жизни населения. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, отметив, что все передовые достижения науки и техники должны оперативно внедряться в систему.
«Ключевой приоритет здесь — выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей», — заявил Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.
Реализация такого проекта требует консолидации не только государства, но и всех научных и медицинских организаций. Президент рассказал, что в этом деле Россия готова сотрудничать с иностранными государствами.
Глава страны также отметил, что сегодня научный прогресс открывает новые возможности и для медицины. По его словам, важно, чтобы все достижения оперативно встраивались в систему.
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