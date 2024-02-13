Путин обозначил новые цели для российского здравоохранения

Путин заявил о внедрении передовых технологий на всех уровнях здравоохранения

13 февраля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что вся медицина должна строиться вокруг конкретного пациента Фото: Анна Майорова © URA.RU Главная задача здравоохранения — это выстроить всю систему вокруг одного пациента. Это позволит улучшить качество жизни населения. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, отметив, что все передовые достижения науки и техники должны оперативно внедряться в систему. «Ключевой приоритет здесь — выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей», — заявил Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля. Реализация такого проекта требует консолидации не только государства, но и всех научных и медицинских организаций. Президент рассказал, что в этом деле Россия готова сотрудничать с иностранными государствами. Глава страны также отметил, что сегодня научный прогресс открывает новые возможности и для медицины. По его словам, важно, чтобы все достижения оперативно встраивались в систему.

Главная задача здравоохранения — это выстроить всю систему вокруг одного пациента. Это позволит улучшить качество жизни населения. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, отметив, что все передовые достижения науки и техники должны оперативно внедряться в систему. «Ключевой приоритет здесь — выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей», — заявил Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля. Реализация такого проекта требует консолидации не только государства, но и всех научных и медицинских организаций. Президент рассказал, что в этом деле Россия готова сотрудничать с иностранными государствами. Глава страны также отметил, что сегодня научный прогресс открывает новые возможности и для медицины. По его словам, важно, чтобы все достижения оперативно встраивались в систему.