Путин обозначил новые цели для российского здравоохранения

Путин заявил о внедрении передовых технологий на всех уровнях здравоохранения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томограф, медицина, обследование, клиника, кт, компьютерная томография, врач, больница, медицинские исследования, медик
Владимир Путин отметил, что вся медицина должна строиться вокруг конкретного пациента Фото:

Главная задача здравоохранения — это выстроить всю систему вокруг одного пациента. Это позволит улучшить качество жизни населения. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, отметив, что все передовые достижения науки и техники должны оперативно внедряться в систему.

«Ключевой приоритет здесь — выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей», — заявил Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Реализация такого проекта требует консолидации не только государства, но и всех научных и медицинских организаций. Президент рассказал, что в этом деле Россия готова сотрудничать с иностранными государствами.

Глава страны также отметил, что сегодня научный прогресс открывает новые возможности и для медицины. По его словам, важно, чтобы все достижения оперативно встраивались в систему.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главная задача здравоохранения — это выстроить всю систему вокруг одного пациента. Это позволит улучшить качество жизни населения. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, отметив, что все передовые достижения науки и техники должны оперативно внедряться в систему. «Ключевой приоритет здесь — выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей», — заявил Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля. Реализация такого проекта требует консолидации не только государства, но и всех научных и медицинских организаций. Президент рассказал, что в этом деле Россия готова сотрудничать с иностранными государствами. Глава страны также отметил, что сегодня научный прогресс открывает новые возможности и для медицины. По его словам, важно, чтобы все достижения оперативно встраивались в систему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...