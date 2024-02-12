Власти ЯНАО увеличили финансирование программы расселения аварийного жилья

Власти ЯНАО выделят более 15 миллиардов рублей на расселения авариек в 2024 году

13 февраля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

На Ямале внесли изменения в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделят дополнительные денежные средства на реализацию программы по расселению аварийного жилья. В 2024 году объем регионального бюджета на финансирование программы составит более 15 миллиардов рублей, сообщается в постановлении правительства округа, опубликованном на официальном портале органа власти. «Нормативный правовой акт вносит изменение в окружную программу по расселению аварийного жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. С учетом планируемого расселения и текущей среднерыночной ценой квадратных метров увеличивается целевое субсидирование муниципалитетов. В 2024 году общий объем денежных средств консолидированного бюджета округа на финансирование программы по расселению аварийного жилья составит 15 034 854 000 рублей. Объемы реализации программы остаются прежними», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора округа. В постановлении за 2023 год общий объем средств консолидированного бюджета на финансирование программы на 2019—2028 год составлял более 214 миллиардов рублей. В обновленном документе указано, что расходы будут увеличены на 700 миллионов рублей.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделят дополнительные денежные средства на реализацию программы по расселению аварийного жилья. В 2024 году объем регионального бюджета на финансирование программы составит более 15 миллиардов рублей, сообщается в постановлении правительства округа, опубликованном на официальном портале органа власти. «Нормативный правовой акт вносит изменение в окружную программу по расселению аварийного жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. С учетом планируемого расселения и текущей среднерыночной ценой квадратных метров увеличивается целевое субсидирование муниципалитетов. В 2024 году общий объем денежных средств консолидированного бюджета округа на финансирование программы по расселению аварийного жилья составит 15 034 854 000 рублей. Объемы реализации программы остаются прежними», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора округа. В постановлении за 2023 год общий объем средств консолидированного бюджета на финансирование программы на 2019—2028 год составлял более 214 миллиардов рублей. В обновленном документе указано, что расходы будут увеличены на 700 миллионов рублей.