12 февраля 2024

На ЮУЖД проводят проверку из-за пьяного машиниста, устроившего аварию

© Служба новостей «URA.RU»
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На ЮУЖД выясняют, каким образом машинист оказался пьяным Фото:
новость из сюжета
Столкновение поездов на челябинской станции Бердяуш

На Южно-Уральской железной дороге проводится проверка, каким образом машинист, по вине которого столкнулись поезда на станции Бердяуш в Челябинской области, оказался пьяным. Об этом 13 февраля сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«В компании проводится тщательная проверка по выяснению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям персонала», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

В пресс-службе уточнили, что все машинисты обязательно проходят перед выходом в рейс предрейсовый медицинский осмотр. Так же осмотр проходят и помощники машинистов.

Машинист тепловоза 12 февраля в 18:48 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулись два поезда, 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. В аварии никто не пострадал, однако движение в сторону Москвы и обратно было перекрыто более 14 часов. В 10:13 местного времени 13 февраля один из путей был восстановлен, по нему запущен первый поезд.

Работы по восстановлению движения по соседнему пути станции Бердяуш продолжаются. В них задействованы более 250 специалистов, восстановительные поезда и другая спецтехника.

На утро 13 февраля от расписания на три и более часа отставали от расписания восемь поездов. Это поезда № 101 Нижневартовск-Пенза, № 98 Кисловодск-Тында, № 128 Адлер-Красноярск, № 13 Челябинск-Москва, № 14 Москва-Челябинск, № 392 Москва-Челябинск, № 332 Уфа-Новый Уренгой и № 84 Самара-Караганда.

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На Южно-Уральской железной дороге проводится проверка, каким образом машинист, по вине которого столкнулись поезда на станции Бердяуш в Челябинской области, оказался пьяным. Об этом 13 февраля сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «В компании проводится тщательная проверка по выяснению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям персонала», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД. В пресс-службе уточнили, что все машинисты обязательно проходят перед выходом в рейс предрейсовый медицинский осмотр. Так же осмотр проходят и помощники машинистов. Машинист тепловоза 12 февраля в 18:48 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулись два поезда, 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. В аварии никто не пострадал, однако движение в сторону Москвы и обратно было перекрыто более 14 часов. В 10:13 местного времени 13 февраля один из путей был восстановлен, по нему запущен первый поезд. Работы по восстановлению движения по соседнему пути станции Бердяуш продолжаются. В них задействованы более 250 специалистов, восстановительные поезда и другая спецтехника. На утро 13 февраля от расписания на три и более часа отставали от расписания восемь поездов. Это поезда № 101 Нижневартовск-Пенза, № 98 Кисловодск-Тында, № 128 Адлер-Красноярск, № 13 Челябинск-Москва, № 14 Москва-Челябинск, № 392 Москва-Челябинск, № 332 Уфа-Новый Уренгой и № 84 Самара-Караганда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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