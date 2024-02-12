12 февраля 2024

В ХМАО полиция за сутки возбудила 9 уголовных дел за незаконное хранение оружия и взрывчатки

В ХМАО мужчина пойдет под суд за хранение банок с порохом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , убийство, пистолет, пм, табельное, макаров
Полиция изъяла четыре единицы оружия у югорчан Фото:

За сутки полиция ХМАО возбудила девять уголовных дел за незаконное хранение оружия и взрывчатки. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале «Полиция Югры».

«За минувшие сутки возбуждено 9 уголовных дел за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Составлено 7 административных протоколов за нарушение правил оборота оружия. Сотрудникам полиции изъято 4 единицы оружия, 402 патрона и порох общей массой более 1700 граммов. Проверены 203 владельца оружия», — сообщает «Полиция Югры».

Один из подозреваемых — житель поселка Пырьях. Полиция изъяла у мужчины три банки с порохом общей массой 300 граммов. На него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО Росгвардия проведет рейд по владельцам оружия перед выборами президента. Оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2024» направлено на защиту общественного порядка и обеспечение безопасности перед президентскими выборами.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За сутки полиция ХМАО возбудила девять уголовных дел за незаконное хранение оружия и взрывчатки. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале «Полиция Югры». «За минувшие сутки возбуждено 9 уголовных дел за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Составлено 7 административных протоколов за нарушение правил оборота оружия. Сотрудникам полиции изъято 4 единицы оружия, 402 патрона и порох общей массой более 1700 граммов. Проверены 203 владельца оружия», — сообщает «Полиция Югры». Один из подозреваемых — житель поселка Пырьях. Полиция изъяла у мужчины три банки с порохом общей массой 300 граммов. На него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО Росгвардия проведет рейд по владельцам оружия перед выборами президента. Оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2024» направлено на защиту общественного порядка и обеспечение безопасности перед президентскими выборами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...