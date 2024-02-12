Происшествия Криминал В ХМАО полиция за сутки возбудила 9 уголовных дел за незаконное хранение оружия и взрывчатки В ХМАО мужчина пойдет под суд за хранение банок с порохом 13 февраля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 + Полиция изъяла четыре единицы оружия у югорчан Фото: Алексей Андронов © URA.RU За сутки полиция ХМАО возбудила девять уголовных дел за незаконное хранение оружия и взрывчатки. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале «Полиция Югры». «За минувшие сутки возбуждено 9 уголовных дел за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Составлено 7 административных протоколов за нарушение правил оборота оружия. Сотрудникам полиции изъято 4 единицы оружия, 402 патрона и порох общей массой более 1700 граммов. Проверены 203 владельца оружия», — сообщает «Полиция Югры». Один из подозреваемых — житель поселка Пырьях. Полиция изъяла у мужчины три банки с порохом общей массой 300 граммов. На него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО Росгвардия проведет рейд по владельцам оружия перед выборами президента. Оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2024» направлено на защиту общественного порядка и обеспечение безопасности перед президентскими выборами. За сутки полиция ХМАО возбудила девять уголовных дел за незаконное хранение оружия и взрывчатки. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале «Полиция Югры». «За минувшие сутки возбуждено 9 уголовных дел за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Составлено 7 административных протоколов за нарушение правил оборота оружия. Сотрудникам полиции изъято 4 единицы оружия, 402 патрона и порох общей массой более 1700 граммов. Проверены 203 владельца оружия», — сообщает «Полиция Югры». Один из подозреваемых — житель поселка Пырьях. Полиция изъяла у мужчины три банки с порохом общей массой 300 граммов. На него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО Росгвардия проведет рейд по владельцам оружия перед выборами президента. Оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2024» направлено на защиту общественного порядка и обеспечение безопасности перед президентскими выборами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям