На УВЗ поменяли порядок выдачи зарплат на фоне слухов о приезде Путина. Фото

13 февраля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

В день, когда сотрудникам обычно выплачивают зарплату, касса будет закрыта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Сотрудникам «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), которые получают зарплату из кассы, не будут выдавать деньги 15 февраля. Работников просят получить зарплату либо заранее, либо чуть позже. Соответствующие объявления появились на территории предприятия. С чем это связано, не уточняется. На заводе в последние дни активно обсуждают слухи о визите президента РФ Владимира Путина. «Выдача заработной платы будет производиться в кассе завода 14, 16 февраля и т. д. 15 февраля касса завода не работает», — говорится в одном объявлении. «15 февраля касса не работает. Выдача зарплаты 14, 16, 19, 20 февраля», — сказано в другом. В пресс-службе УВЗ на запрос корреспондента пока не ответили. О том, что Путин может приехать в Нижний Тагил или Верхнюю Пышму, URA.RU сообщало еще в конце января. 12 февраля стало известно, что рабочие «Уралвагонзавода» сдают ПЦР-тесты. Еще раньше — 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию в ожидании встречи с президентом. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки (в частности, Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М) и БМП. Фото: соцсети

Сотрудникам «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), которые получают зарплату из кассы, не будут выдавать деньги 15 февраля. Работников просят получить зарплату либо заранее, либо чуть позже. Соответствующие объявления появились на территории предприятия. С чем это связано, не уточняется. На заводе в последние дни активно обсуждают слухи о визите президента РФ Владимира Путина. «Выдача заработной платы будет производиться в кассе завода 14, 16 февраля и т. д. 15 февраля касса завода не работает», — говорится в одном объявлении. «15 февраля касса не работает. Выдача зарплаты 14, 16, 19, 20 февраля», — сказано в другом. В пресс-службе УВЗ на запрос корреспондента пока не ответили. О том, что Путин может приехать в Нижний Тагил или Верхнюю Пышму, URA.RU сообщало еще в конце января. 12 февраля стало известно, что рабочие «Уралвагонзавода» сдают ПЦР-тесты. Еще раньше — 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию в ожидании встречи с президентом. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки (в частности, Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М) и БМП.