12 февраля 2024

В Тобольске экстренно созвали совещание антитеррористической комиссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в оцеплении. После стрельбы. Москва, полицейский, бронежилет, полиция
Пока силовики проверяют анонимные сообщения, чиновники соберутся, чтобы обсудить ситуацию (архивное фото) Фото:

В Тобольске 13 февраля экстренно созывается совещание антитеррористической комиссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Поводом стали угрозы о нападениях на школы города.

«13 февраля в муниципалитете пройдет внеплановое заседание антитеррористической комиссии», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тобольска. Поводом стали угрозы о нападениях на школы, которые анонимно распространяются в интернете.

В социальных сетях также появилась информация, что с вечера 12 февраля силовики проводят проверки, в том числе в школах. Комментарий от правоохранительных органов ожидается.

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В Тобольске 13 февраля экстренно созывается совещание антитеррористической комиссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Поводом стали угрозы о нападениях на школы города. «13 февраля в муниципалитете пройдет внеплановое заседание антитеррористической комиссии», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тобольска. Поводом стали угрозы о нападениях на школы, которые анонимно распространяются в интернете. В социальных сетях также появилась информация, что с вечера 12 февраля силовики проводят проверки, в том числе в школах. Комментарий от правоохранительных органов ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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