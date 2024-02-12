В Тобольске экстренно созвали совещание антитеррористической комиссии

Пока силовики проверяют анонимные сообщения, чиновники соберутся, чтобы обсудить ситуацию (архивное фото)
В Тобольске 13 февраля экстренно созывается совещание антитеррористической комиссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Поводом стали угрозы о нападениях на школы города.
«13 февраля в муниципалитете пройдет внеплановое заседание антитеррористической комиссии», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тобольска. Поводом стали угрозы о нападениях на школы, которые анонимно распространяются в интернете.
В социальных сетях также появилась информация, что с вечера 12 февраля силовики проводят проверки, в том числе в школах. Комментарий от правоохранительных органов ожидается.
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