Политолога Кагарлицкого* отправили в колонию

Суд ужесточил наказание политологу Кагарлицкому*

13 февраля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Политолог не признал вину в оправдании терроризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд ужесточил наказание социологу и публицисту Борису Кагарлицкому (признан в России иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов). Он отправится в колонию общего режима на пять лет. «Приговор изменить… Назначить наказание в виде лишения свободы на пять лет», — передает РИА Новости решение суда. Срок Кагарлицкий должен будет отбыть в колонии общего режима. Политолога взяли под стражу в зале заседаний. Второй западный окружной военный суд 12 декабря приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей. Подсудимого освободили из-под стражи. Однако прокуратура заявила, что будет обжаловать приговор, поскольку он чрезмерно мягкий. Кагарлицкого обвиняли в размещении в открытом доступе видеоролика, «направленного на публичное оправдание терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Сам он свою вину не признал, заявив, что всегда выступал и выступает против терроризма. Кагарлицкий является социологом, публицистом, преподавателем. Он — главный редактор интернет-издания и YouTube-канала «Рабкор». В мае 2023 года признан иностранным агентом, в августе Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов. *Борис Кагарлицкий признан иностранным агентом и включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Суд ужесточил наказание социологу и публицисту Борису Кагарлицкому (признан в России иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов). Он отправится в колонию общего режима на пять лет. «Приговор изменить… Назначить наказание в виде лишения свободы на пять лет», — передает РИА Новости решение суда. Срок Кагарлицкий должен будет отбыть в колонии общего режима. Политолога взяли под стражу в зале заседаний. Второй западный окружной военный суд 12 декабря приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей. Подсудимого освободили из-под стражи. Однако прокуратура заявила, что будет обжаловать приговор, поскольку он чрезмерно мягкий. Кагарлицкого обвиняли в размещении в открытом доступе видеоролика, «направленного на публичное оправдание терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Сам он свою вину не признал, заявив, что всегда выступал и выступает против терроризма. Кагарлицкий является социологом, публицистом, преподавателем. Он — главный редактор интернет-издания и YouTube-канала «Рабкор». В мае 2023 года признан иностранным агентом, в августе Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов. *Борис Кагарлицкий признан иностранным агентом и включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов