Тюменка напугала и повергла в бегство грабителя, забравшегося в ее дом

Жительница Тюмени смогла повергнуть в бегство грабителя, который залез в ее дом: женщина угрожала ему ножом, кричала, пыталась сорвать с его головы самодельную маску, а в конце погналась за убегающим преступником, чтобы его задержать. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«41-летний рецидивист забрался в ограду частного дома по улице Сибирской. Чтобы быть неузнаваемым, он намотал на голову футболку, в которой сделал прорези для глаз. Дверь в дом оказалась открытой. Сделав несколько шагов внутрь, он встретил на кухне хозяйку. Женщина подняла крик и с кухонным ножом ринулась на вооруженного заточкой воришку», — рассказали в пресс-службе судов.
В ходе борьбы тюменка смогла сломать заточку и выбросить ее. В ответ перепуганный налетчик сломал нож хозяйки дома. На крики сбежались дети: чтобы их защитить, женщина начала предлагать преступнику деньги, а затем попыталась сорвать с его головы «маску».
К этому моменту разбойник уже просил пощады и отпустить его. Улучив момент, он выбежал из дома, а женщина с детьми бросились за ним в погоню. Догнать мужчину не удалось: он перепрыгнул через забор и скрылся в лесу.
Как оказалось позднее, преступником оказался строитель. Он возводил дом родственнику пострадавших. На дело он пошел, прикрыв лицо футболкой другого строителя — своего коллеги. Когда предмет одежды нашли оперативники, они взяли с него анализ ДНК, вышли на владельца, а уже он сдал своего приятеля.
В итоге мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Ранее он уже был судим за убийство и кражу.
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