Тюменка напугала и повергла в бегство грабителя, забравшегося в ее дом

13 февраля 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

За разбойное нападение мужчина получил 8 лет лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Тюмени смогла повергнуть в бегство грабителя, который залез в ее дом: женщина угрожала ему ножом, кричала, пыталась сорвать с его головы самодельную маску, а в конце погналась за убегающим преступником, чтобы его задержать. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «41-летний рецидивист забрался в ограду частного дома по улице Сибирской. Чтобы быть неузнаваемым, он намотал на голову футболку, в которой сделал прорези для глаз. Дверь в дом оказалась открытой. Сделав несколько шагов внутрь, он встретил на кухне хозяйку. Женщина подняла крик и с кухонным ножом ринулась на вооруженного заточкой воришку», — рассказали в пресс-службе судов. В ходе борьбы тюменка смогла сломать заточку и выбросить ее. В ответ перепуганный налетчик сломал нож хозяйки дома. На крики сбежались дети: чтобы их защитить, женщина начала предлагать преступнику деньги, а затем попыталась сорвать с его головы «маску». К этому моменту разбойник уже просил пощады и отпустить его. Улучив момент, он выбежал из дома, а женщина с детьми бросились за ним в погоню. Догнать мужчину не удалось: он перепрыгнул через забор и скрылся в лесу. Как оказалось позднее, преступником оказался строитель. Он возводил дом родственнику пострадавших. На дело он пошел, прикрыв лицо футболкой другого строителя — своего коллеги. Когда предмет одежды нашли оперативники, они взяли с него анализ ДНК, вышли на владельца, а уже он сдал своего приятеля. В итоге мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Ранее он уже был судим за убийство и кражу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Тюмени смогла повергнуть в бегство грабителя, который залез в ее дом: женщина угрожала ему ножом, кричала, пыталась сорвать с его головы самодельную маску, а в конце погналась за убегающим преступником, чтобы его задержать. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «41-летний рецидивист забрался в ограду частного дома по улице Сибирской. Чтобы быть неузнаваемым, он намотал на голову футболку, в которой сделал прорези для глаз. Дверь в дом оказалась открытой. Сделав несколько шагов внутрь, он встретил на кухне хозяйку. Женщина подняла крик и с кухонным ножом ринулась на вооруженного заточкой воришку», — рассказали в пресс-службе судов. В ходе борьбы тюменка смогла сломать заточку и выбросить ее. В ответ перепуганный налетчик сломал нож хозяйки дома. На крики сбежались дети: чтобы их защитить, женщина начала предлагать преступнику деньги, а затем попыталась сорвать с его головы «маску». К этому моменту разбойник уже просил пощады и отпустить его. Улучив момент, он выбежал из дома, а женщина с детьми бросились за ним в погоню. Догнать мужчину не удалось: он перепрыгнул через забор и скрылся в лесу. Как оказалось позднее, преступником оказался строитель. Он возводил дом родственнику пострадавших. На дело он пошел, прикрыв лицо футболкой другого строителя — своего коллеги. Когда предмет одежды нашли оперативники, они взяли с него анализ ДНК, вышли на владельца, а уже он сдал своего приятеля. В итоге мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Ранее он уже был судим за убийство и кражу.