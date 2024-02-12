12 февраля 2024

Тюменка напугала и повергла в бегство грабителя, забравшегося в ее дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, арест, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
За разбойное нападение мужчина получил 8 лет лишения свободы Фото:

Жительница Тюмени смогла повергнуть в бегство грабителя, который залез в ее дом: женщина угрожала ему ножом, кричала, пыталась сорвать с его головы самодельную маску, а в конце погналась за убегающим преступником, чтобы его задержать. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«41-летний рецидивист забрался в ограду частного дома по улице Сибирской. Чтобы быть неузнаваемым, он намотал на голову футболку, в которой сделал прорези для глаз. Дверь в дом оказалась открытой. Сделав несколько шагов внутрь, он встретил на кухне хозяйку. Женщина подняла крик и с кухонным ножом ринулась на вооруженного заточкой воришку», — рассказали в пресс-службе судов.

В ходе борьбы тюменка смогла сломать заточку и выбросить ее. В ответ перепуганный налетчик сломал нож хозяйки дома. На крики сбежались дети: чтобы их защитить, женщина начала предлагать преступнику деньги, а затем попыталась сорвать с его головы «маску».

К этому моменту разбойник уже просил пощады и отпустить его. Улучив момент, он выбежал из дома, а женщина с детьми бросились за ним в погоню. Догнать мужчину не удалось: он перепрыгнул через забор и скрылся в лесу.

Как оказалось позднее, преступником оказался строитель. Он возводил дом родственнику пострадавших. На дело он пошел, прикрыв лицо футболкой другого строителя — своего коллеги. Когда предмет одежды нашли оперативники, они взяли с него анализ ДНК, вышли на владельца, а уже он сдал своего приятеля.

В итоге мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Ранее он уже был судим за убийство и кражу.

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Жительница Тюмени смогла повергнуть в бегство грабителя, который залез в ее дом: женщина угрожала ему ножом, кричала, пыталась сорвать с его головы самодельную маску, а в конце погналась за убегающим преступником, чтобы его задержать. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «41-летний рецидивист забрался в ограду частного дома по улице Сибирской. Чтобы быть неузнаваемым, он намотал на голову футболку, в которой сделал прорези для глаз. Дверь в дом оказалась открытой. Сделав несколько шагов внутрь, он встретил на кухне хозяйку. Женщина подняла крик и с кухонным ножом ринулась на вооруженного заточкой воришку», — рассказали в пресс-службе судов. В ходе борьбы тюменка смогла сломать заточку и выбросить ее. В ответ перепуганный налетчик сломал нож хозяйки дома. На крики сбежались дети: чтобы их защитить, женщина начала предлагать преступнику деньги, а затем попыталась сорвать с его головы «маску». К этому моменту разбойник уже просил пощады и отпустить его. Улучив момент, он выбежал из дома, а женщина с детьми бросились за ним в погоню. Догнать мужчину не удалось: он перепрыгнул через забор и скрылся в лесу. Как оказалось позднее, преступником оказался строитель. Он возводил дом родственнику пострадавших. На дело он пошел, прикрыв лицо футболкой другого строителя — своего коллеги. Когда предмет одежды нашли оперативники, они взяли с него анализ ДНК, вышли на владельца, а уже он сдал своего приятеля. В итоге мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Ранее он уже был судим за убийство и кражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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