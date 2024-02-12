12 февраля 2024

Супруга губернатора встретилась чемпионкой мира из Челябинска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , текслер ирина
Первая леди пригласила всех жителей региона на соревнования 14 февраля Фото:

Жена губернатора Ирина Текслер встретилась с чемпионкой мира Ольгой Фаткулиной, серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, которая 14 февраля выйдет на лед. Фаткулина примет участие в соревнованиях РФ, которые на данный момент проходят в Челябинске.

«Ольга Фаткулина, наша землячка, российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира, многократная призерка чемпионатов мира, готовится выйти на лед завтра, 14 февраля. Признается, что очень волнуется, ведь она недавно стала мамой, ее малышке Оливии нет еще и годика», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

Жена губернатора отметила, на тренировки Ольга всегда берет дочку с собой, рядом муж и еще — четвероногий член семьи. Первая леди пригласила всех жителей региона прийти поболеть за малышку и ее маму.

На данный момент родившаяся в Челябинске Ольга Фаткулина является российской конькобежкой, серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, чемпионкой мира, многократным призером чемпионатов мира и заслуженным мастером спорта России. Также Ольга — рекордсменка России в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров, четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье.

Ольга Фаткулина родилась в Челябинске в 1990 году, в шестилетнем возрасте с братом они остались без родителей и жили вместе с дядей и бабушкой вчетвером в однокомнатной челябинской квартире. Учась в третьем классе, в возрасте девяти лет записалась в спортивную школу олимпийского резерва имени Лидии Скобликовой в Челябинске и стала заниматься конькобежным спортом под руководством тренера Светланы Михайловны Журавлевой. В подростковом возрасте выиграла детский чемпионат России.

Жена губернатора Ирина Текслер встретилась с чемпионкой мира Ольгой Фаткулиной, серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, которая 14 февраля выйдет на лед
Жена губернатора Ирина Текслер встретилась с чемпионкой мира Ольгой Фаткулиной, серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, которая 14 февраля выйдет на лед
Фото:
Российскую конькобежку, родившуюся в Челябинске, на соревнованиях сопровождают муж и маленькая дочка
Российскую конькобежку, родившуюся в Челябинске, на соревнованиях сопровождают муж и маленькая дочка
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Жена губернатора Ирина Текслер встретилась с чемпионкой мира Ольгой Фаткулиной, серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, которая 14 февраля выйдет на лед. Фаткулина примет участие в соревнованиях РФ, которые на данный момент проходят в Челябинске. «Ольга Фаткулина, наша землячка, российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира, многократная призерка чемпионатов мира, готовится выйти на лед завтра, 14 февраля. Признается, что очень волнуется, ведь она недавно стала мамой, ее малышке Оливии нет еще и годика», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. Жена губернатора отметила, на тренировки Ольга всегда берет дочку с собой, рядом муж и еще — четвероногий член семьи. Первая леди пригласила всех жителей региона прийти поболеть за малышку и ее маму. На данный момент родившаяся в Челябинске Ольга Фаткулина является российской конькобежкой, серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, чемпионкой мира, многократным призером чемпионатов мира и заслуженным мастером спорта России. Также Ольга — рекордсменка России в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров, четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье. Ольга Фаткулина родилась в Челябинске в 1990 году, в шестилетнем возрасте с братом они остались без родителей и жили вместе с дядей и бабушкой вчетвером в однокомнатной челябинской квартире. Учась в третьем классе, в возрасте девяти лет записалась в спортивную школу олимпийского резерва имени Лидии Скобликовой в Челябинске и стала заниматься конькобежным спортом под руководством тренера Светланы Михайловны Журавлевой. В подростковом возрасте выиграла детский чемпионат России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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