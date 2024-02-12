Супруга губернатора встретилась чемпионкой мира из Челябинска. Фото

13 февраля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Первая леди пригласила всех жителей региона на соревнования 14 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена губернатора Ирина Текслер встретилась с чемпионкой мира Ольгой Фаткулиной, серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, которая 14 февраля выйдет на лед. Фаткулина примет участие в соревнованиях РФ, которые на данный момент проходят в Челябинске. «Ольга Фаткулина, наша землячка, российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира, многократная призерка чемпионатов мира, готовится выйти на лед завтра, 14 февраля. Признается, что очень волнуется, ведь она недавно стала мамой, ее малышке Оливии нет еще и годика», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. Жена губернатора отметила, на тренировки Ольга всегда берет дочку с собой, рядом муж и еще — четвероногий член семьи. Первая леди пригласила всех жителей региона прийти поболеть за малышку и ее маму. На данный момент родившаяся в Челябинске Ольга Фаткулина является российской конькобежкой, серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, чемпионкой мира, многократным призером чемпионатов мира и заслуженным мастером спорта России. Также Ольга — рекордсменка России в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров, четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье. Ольга Фаткулина родилась в Челябинске в 1990 году, в шестилетнем возрасте с братом они остались без родителей и жили вместе с дядей и бабушкой вчетвером в однокомнатной челябинской квартире. Учась в третьем классе, в возрасте девяти лет записалась в спортивную школу олимпийского резерва имени Лидии Скобликовой в Челябинске и стала заниматься конькобежным спортом под руководством тренера Светланы Михайловны Журавлевой. В подростковом возрасте выиграла детский чемпионат России. Жена губернатора Ирина Текслер встретилась с чемпионкой мира Ольгой Фаткулиной, серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, которая 14 февраля выйдет на лед Фото: telegram-канал Ирины Текслер Российскую конькобежку, родившуюся в Челябинске, на соревнованиях сопровождают муж и маленькая дочка Фото: telegram-канал Ирины Текслер Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жена губернатора Ирина Текслер встретилась с чемпионкой мира Ольгой Фаткулиной, серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, которая 14 февраля выйдет на лед. Фаткулина примет участие в соревнованиях РФ, которые на данный момент проходят в Челябинске. «Ольга Фаткулина, наша землячка, российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира, многократная призерка чемпионатов мира, готовится выйти на лед завтра, 14 февраля. Признается, что очень волнуется, ведь она недавно стала мамой, ее малышке Оливии нет еще и годика», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. Жена губернатора отметила, на тренировки Ольга всегда берет дочку с собой, рядом муж и еще — четвероногий член семьи. Первая леди пригласила всех жителей региона прийти поболеть за малышку и ее маму. На данный момент родившаяся в Челябинске Ольга Фаткулина является российской конькобежкой, серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, чемпионкой мира, многократным призером чемпионатов мира и заслуженным мастером спорта России. Также Ольга — рекордсменка России в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров, четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье. Ольга Фаткулина родилась в Челябинске в 1990 году, в шестилетнем возрасте с братом они остались без родителей и жили вместе с дядей и бабушкой вчетвером в однокомнатной челябинской квартире. Учась в третьем классе, в возрасте девяти лет записалась в спортивную школу олимпийского резерва имени Лидии Скобликовой в Челябинске и стала заниматься конькобежным спортом под руководством тренера Светланы Михайловны Журавлевой. В подростковом возрасте выиграла детский чемпионат России.