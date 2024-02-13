В Кремле отреагировали на заявление МВФ об изъятии активов РФ

13 февраля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на заявление МВФ об изъятии активов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле отреагировали на заявление первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда Гиты Гопинат о том, что использование замороженных российских активов должно быть юридически обосновано. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, такие действия со стороны западных стран действительно могут стать «серьезным потрясением для устоем мировой экономики». «Принятие решений об изъятии чужой собственности серьезным образом отразится на мировой экономике — и на праве, и на перспективах развития, и на инвестиционном климате в общем. Это может стать серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики», — заявил Песков. Представитель МВФ Гита Гопинат сообщила, что использование активов должно быть юридически обосновано. По ее словам, МВФ оценит, как решение ЕС повлияет и на страны-члены МВФ, и на мировую экономику.

В Кремле отреагировали на заявление первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда Гиты Гопинат о том, что использование замороженных российских активов должно быть юридически обосновано. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, такие действия со стороны западных стран действительно могут стать «серьезным потрясением для устоем мировой экономики». «Принятие решений об изъятии чужой собственности серьезным образом отразится на мировой экономике — и на праве, и на перспективах развития, и на инвестиционном климате в общем. Это может стать серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики», — заявил Песков. Представитель МВФ Гита Гопинат сообщила, что использование активов должно быть юридически обосновано. По ее словам, МВФ оценит, как решение ЕС повлияет и на страны-члены МВФ, и на мировую экономику.