12 февраля 2024

Тюменские магазины устроили распродажу ювелирки

В тюменских ювелирных магазинах проходят распродажи до 60%
© Служба новостей «URA.RU»
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Скидки на изделия из драгоценных металлов доходят до 60% Фото:

В тюменских магазинах в преддверии Дня святого Валентина устроили распродажу ювелирных украшений. Скидки доходят до 60%. Информация об этом размещена на сайте магазинов.

«От всего сердца дарим до -60% на самые желанные подарки к самому романтичному празднику. И еще дополнительные скидки по карте лояльности», — такую акцию проводит магазин «Линии любви».

Следующим магазином по убыванию размера скидки идет салон SUNLIGHT. Драгоценности по акции в честь Дня влюбленных там предлагают с выгодой до 55%.

Со скидками до 45% распродают украшения в магазине «Ювелирный мир». Скидки действуют на изделия из серебра и золота в тематике праздника.

В ювелирном магазине PanClub действует скидка 20% на лимитированную коллекцию к 14 февраля. Единственное условие — сумма покупки должна составлять более 20 тысяч рублей.

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В тюменских магазинах в преддверии Дня святого Валентина устроили распродажу ювелирных украшений. Скидки доходят до 60%. Информация об этом размещена на сайте магазинов. «От всего сердца дарим до -60% на самые желанные подарки к самому романтичному празднику. И еще дополнительные скидки по карте лояльности», — такую акцию проводит магазин «Линии любви». Следующим магазином по убыванию размера скидки идет салон SUNLIGHT. Драгоценности по акции в честь Дня влюбленных там предлагают с выгодой до 55%. Со скидками до 45% распродают украшения в магазине «Ювелирный мир». Скидки действуют на изделия из серебра и золота в тематике праздника. В ювелирном магазине PanClub действует скидка 20% на лимитированную коллекцию к 14 февраля. Единственное условие — сумма покупки должна составлять более 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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