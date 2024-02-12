Тюменские магазины устроили распродажу ювелирки

В тюменских магазинах в преддверии Дня святого Валентина устроили распродажу ювелирных украшений. Скидки доходят до 60%. Информация об этом размещена на сайте магазинов.
«От всего сердца дарим до -60% на самые желанные подарки к самому романтичному празднику. И еще дополнительные скидки по карте лояльности», — такую акцию проводит магазин «Линии любви».
Следующим магазином по убыванию размера скидки идет салон SUNLIGHT. Драгоценности по акции в честь Дня влюбленных там предлагают с выгодой до 55%.
Со скидками до 45% распродают украшения в магазине «Ювелирный мир». Скидки действуют на изделия из серебра и золота в тематике праздника.
В ювелирном магазине PanClub действует скидка 20% на лимитированную коллекцию к 14 февраля. Единственное условие — сумма покупки должна составлять более 20 тысяч рублей.
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