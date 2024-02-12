12 февраля 2024

Арктический благотворительный турнир по волейболу проведут в ЯНАО

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Международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. Екатеринбург , турнир, сетка, волейбол, спорт, матч, волейбольный мяч, игра
Открытие турнира запланировали на 16 февраля в 19.00 во дворце спорта «Звездный» Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) местные власти подготовились к проведению Арктического благотворительного турнира по волейболу на кубок губернатора Ямала — 2024. Вырученные средства пойдут на лечение детей, страдающих серьезными заболеваниями. Посредник акции — благотворительный фонд «Ямине», сообщает telegram-канал «Новый Уренгой». К участию заявились около 50 команд.

«Газовая столица в седьмой раз становится главной площадкой благотворительного турнира, целью которого является сбор средств на лечение детей, страдающих серьезными заболеваниями и оказание им помощи через благотворительный фонд „Ямине“. Заявилось около 50 команд — представители предприятий и организаций, сборные администраций городов и районов Ямала», — уточняют авторы канала.

Открытие турнира запланировали на 16 февраля в 19.00 во дворце спорта «Звездный». Вход свободный.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО встретятся с деятелями искусства, науки и спорта. В рамках проекта «Ямальские встречи» приедут известные актеры Ксения Алферова и Егор Бероев, палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) местные власти подготовились к проведению Арктического благотворительного турнира по волейболу на кубок губернатора Ямала — 2024. Вырученные средства пойдут на лечение детей, страдающих серьезными заболеваниями. Посредник акции — благотворительный фонд «Ямине», сообщает telegram-канал «Новый Уренгой». К участию заявились около 50 команд. «Газовая столица в седьмой раз становится главной площадкой благотворительного турнира, целью которого является сбор средств на лечение детей, страдающих серьезными заболеваниями и оказание им помощи через благотворительный фонд „Ямине“. Заявилось около 50 команд — представители предприятий и организаций, сборные администраций городов и районов Ямала», — уточняют авторы канала. Открытие турнира запланировали на 16 февраля в 19.00 во дворце спорта «Звездный». Вход свободный. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО встретятся с деятелями искусства, науки и спорта. В рамках проекта «Ямальские встречи» приедут известные актеры Ксения Алферова и Егор Бероев, палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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