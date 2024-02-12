Арктический благотворительный турнир по волейболу проведут в ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) местные власти подготовились к проведению Арктического благотворительного турнира по волейболу на кубок губернатора Ямала — 2024. Вырученные средства пойдут на лечение детей, страдающих серьезными заболеваниями. Посредник акции — благотворительный фонд «Ямине», сообщает telegram-канал «Новый Уренгой». К участию заявились около 50 команд.
«Газовая столица в седьмой раз становится главной площадкой благотворительного турнира, целью которого является сбор средств на лечение детей, страдающих серьезными заболеваниями и оказание им помощи через благотворительный фонд „Ямине“. Заявилось около 50 команд — представители предприятий и организаций, сборные администраций городов и районов Ямала», — уточняют авторы канала.
Открытие турнира запланировали на 16 февраля в 19.00 во дворце спорта «Звездный». Вход свободный.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО встретятся с деятелями искусства, науки и спорта. В рамках проекта «Ямальские встречи» приедут известные актеры Ксения Алферова и Егор Бероев, палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов.
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