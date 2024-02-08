Жители ЯНАО встретятся с деятелями искусства, науки и спорта

09 февраля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Ямальцы смогут пообщаться со звездными гостями и задать им вопросы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО в рамках проекта «Ямальские встречи» приедут известные актеры Ксения Алферова и Егор Бероев, палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов. Мероприятия пройдут в Тарко-Сале и Губкинском, сообщили 9 февраля в пресс-службе правительства региона. «Ямал посетят известные заслуженные звезды. В Тарко-Сале 24 февраля встречу проведут актриса театра и кино, телеведущая Алферова и российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий Бероев. Первое мероприятие пройдет в доме культуры „Юбилейный“, второе — в детской школе искусств имени Дунаевского», — уточнили в пресс-службе. Деятели искусства расскажут о своем творческом пути и ответят на вопросы о съемках фильмов. Кроме того, 30 марта пройдет встреча в Губкинском с палеоантропологом и популяризатором научного мировоззрения Дробышевским и мастером спорта и чемпионом России по альпинизму Кофановым. Проект «Ямальские встречи» создан по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Вскоре жители округа попросили приглашать гостей не только в Салехард, но и другие населенные пункты. Так, в Год детства проект получил новое направление. Всего в этом году для ямальцев выступят 14 представителей разных профессий. Ранее URA.RU сообщало, что глава региона и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков дали старт Году семьи в ЯНАО. Кроме того, Артюхов объявил его и Годом детства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО в рамках проекта «Ямальские встречи» приедут известные актеры Ксения Алферова и Егор Бероев, палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов. Мероприятия пройдут в Тарко-Сале и Губкинском, сообщили 9 февраля в пресс-службе правительства региона. «Ямал посетят известные заслуженные звезды. В Тарко-Сале 24 февраля встречу проведут актриса театра и кино, телеведущая Алферова и российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий Бероев. Первое мероприятие пройдет в доме культуры „Юбилейный“, второе — в детской школе искусств имени Дунаевского», — уточнили в пресс-службе. Деятели искусства расскажут о своем творческом пути и ответят на вопросы о съемках фильмов. Кроме того, 30 марта пройдет встреча в Губкинском с палеоантропологом и популяризатором научного мировоззрения Дробышевским и мастером спорта и чемпионом России по альпинизму Кофановым. Проект «Ямальские встречи» создан по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Вскоре жители округа попросили приглашать гостей не только в Салехард, но и другие населенные пункты. Так, в Год детства проект получил новое направление. Всего в этом году для ямальцев выступят 14 представителей разных профессий. Ранее URA.RU сообщало, что глава региона и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков дали старт Году семьи в ЯНАО. Кроме того, Артюхов объявил его и Годом детства.