В Челябинске число квартир-студий в новостройках выросло на 53%

Стоимость студий в Челябинске выросла до 119 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в 2023 году на 53% выросло число квартир-студий в новостройках. На данный момент такое жилье продается в городе по 119 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили 13 февраля в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Предложение студий на первичном рынке жилья Челябинска в 2023 году выросло на 53%. Отдельно в Челябинске доля студий в общем объеме предложения на первичном рынке жилья составляет 11%, в структуре спроса — 17%, а средняя цена квадратного метра таких объектов равна 119 тысячам рублей», — сообщили в пресс-службе.

Большое количество предложений как в Челябинске, так и в целом по России эксперты объясняют высоким интересом к компактному жилью и приемлемой ценой за квадратный метр. Так, в Сочи на студии приходится почти треть всего спроса в сегменте новостроек, в Ростове-на-Дону — 25%, в Екатеринбурге — 23%, в Уфе и Новосибирске — по 22% в обоих городах.

За 2023 год количество предложений квартир-студий в новостройках выросло на 60% — это больше, чем у других квартир. Спрос по сравнению с январем 2023 года прибавил 3% на фоне сокращения интереса к иным форматам. При этом в Челябинске стоимость квадратного метра в новостройках в прошлом году выросла на 40%.

По итогам января 2024 года дороже всего квадратный метр в студиях на первичном рынке недвижимости стоил в Сочи — 421 тысяча рублей (+25% за год), Москве (354 тысячи рублей, +18%), Казани (240 тысяч рублей, +34%), Санкт-Петербурге (+4%) и Нижнем Новгороде (200 тысяч рублей, +27%). Самые доступные студии по цене за «квадрат» были в Брянске (99 тысяч рублей, +18%) и Ижевске (102 тысячи рублей, +8%).

В Челябинске доля квартир-студий в общем объеме предложения на первичном рынке жилья составляет 11%, в структуре спроса — 17% Инфографика: пресс-служба «Авито Недвижимость»