В России приостановят продажи минералки «Джемрук», в которой нашли уксус

13 февраля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

С продажи будут сняты партии «Джемрук» с уксусом от 28 декабря 2023 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU Из-за обнаружения уксуса в минеральной воде «Джермук» Роспотребнадзор приостанавливает продажи отдельных партий этой воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем г. Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки „Джермук“ Роспотребнадзором приостанавливается реализация <…> минеральной воды „Джермук“», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что будут приостановлены продажи отдельных партий воды. Так, приостановка коснется воды, расфасованной в стеклянную тару объемом в 0,5 литров, которые ввезены в Россию с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Также уточняется, что снятие с продажи коснется минеральной воды с датой производства от 28 декабря 2023 года. Такую информацию подтвердил замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. По его словам, которые передает РБК, в розничной продаже находится почти 2,5 млн бутылок из партии, в которую попал уксус.

Из-за обнаружения уксуса в минеральной воде «Джермук» Роспотребнадзор приостанавливает продажи отдельных партий этой воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем г. Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки „Джермук“ Роспотребнадзором приостанавливается реализация <…> минеральной воды „Джермук“», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что будут приостановлены продажи отдельных партий воды. Так, приостановка коснется воды, расфасованной в стеклянную тару объемом в 0,5 литров, которые ввезены в Россию с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Также уточняется, что снятие с продажи коснется минеральной воды с датой производства от 28 декабря 2023 года. Такую информацию подтвердил замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. По его словам, которые передает РБК, в розничной продаже находится почти 2,5 млн бутылок из партии, в которую попал уксус.