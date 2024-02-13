В России приостановят продажи минералки «Джемрук», в которой нашли уксус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва, питьевая вода, вода в бутылке
С продажи будут сняты партии «Джемрук» с уксусом от 28 декабря 2023 года Фото:

Из-за обнаружения уксуса в минеральной воде «Джермук» Роспотребнадзор приостанавливает продажи отдельных партий этой воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем г. Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки „Джермук“ Роспотребнадзором приостанавливается реализация <…> минеральной воды „Джермук“», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что будут приостановлены продажи отдельных партий воды.

Так, приостановка коснется воды, расфасованной в стеклянную тару объемом в 0,5 литров, которые ввезены в Россию с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Также уточняется, что снятие с продажи коснется минеральной воды с датой производства от 28 декабря 2023 года. Такую информацию подтвердил замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. По его словам, которые передает РБК, в розничной продаже находится почти 2,5 млн бутылок из партии, в которую попал уксус.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за обнаружения уксуса в минеральной воде «Джермук» Роспотребнадзор приостанавливает продажи отдельных партий этой воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем г. Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки „Джермук“ Роспотребнадзором приостанавливается реализация <…> минеральной воды „Джермук“», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что будут приостановлены продажи отдельных партий воды. Так, приостановка коснется воды, расфасованной в стеклянную тару объемом в 0,5 литров, которые ввезены в Россию с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Также уточняется, что снятие с продажи коснется минеральной воды с датой производства от 28 декабря 2023 года. Такую информацию подтвердил замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. По его словам, которые передает РБК, в розничной продаже находится почти 2,5 млн бутылок из партии, в которую попал уксус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...